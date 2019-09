Tempête Dorian aux États-Unis : comment se forment les ouragans ?

Des vagues jusqu'aux toits des maisons inondées, des torrents d'eau dans les rues où flottent des branches d'arbre, des débris, des voitures et des bateaux retournés. L'ouragan Dorian, placé en catégorie 5, continue de frapper ce lundi 2 septembre 2019 les Bahamas, et pourrait toucher plusieurs États de la côte Est des États-Unis. Le vent souffle jusqu'à 300 km/h, un niveau sans équivalent dans l'histoire de cet archipel des Caraïbes. Un phénomène "catastrophique" d'après le Centre national des ouragans américain (NHC), qui n'a pour l'instant d'après un dernier bilan pas fait de victimes.

à lire aussi L'ouragan Dorian parmi les plus puissants jamais vus dans l'Atlantique Nord

Comment s'est-il formé ?

Les ouragans se forment dans les zones tropicales et apparaissent généralement à la fin de l'été, quand la surface de l'eau est la plus élevée, supérieure à 26 degrés, sur une profondeur d'au moins 50 mètres. L'humidité doit aussi être supérieure à 40%.

À ce moment-là, la chaleur s'évapore, l'air chaud se refroidit en altitude et forme un nuage. La force qui se dégage de la rotation de la Terre, la force de Coriolis, le fait tourbillonner : c'est là que le cyclone monte en puissance. Il n'y a qu'autour de l'équateur qu'il n'y a aucun risque d'ouragan car la force de Coriolis est nulle à cet endroit.

On utilise le terme d'ouragan aux États-Unis, "hurricane" en anglais, mais cela signifie la même chose que typhon et cyclone, ça dépend juste du lieu où on l'utilise.

Y-t-il des tailles pour différencier les ouragans ?

Il existe cinq catégories sur l'échelle de Saffir-Simpson. Dorian se trouve dans la catégorie la plus puissante, la catégorie 5, avec des vents qui soufflent jusqu'à 300 km/h. En comparaison, la puissance du vent des cyclones de catégorie 1 oscille entre 119 et 153 km/h : c'est donc deux fois plus.

Cet ouragan égale le record qui date de 1935, le plus puissant de l'Atlantique. Il est aussi fort que Gilbert en 1988, Wilma en 2005 et l'ouragan du Labor Day en 1935. Il n'y en a qu'un qui le dépasse : Allen en 1980, avec des vents de plus de 305 km/h. Pour l'heure, on ne connaît toujours pas la trajectoire de Dorian. On sait qu'il se dirige vers la côte Est des États-Unis, très lentement, ce qui prolonge ses effets catastrophiques, mais il est imprévisible : tous les scénarios sont possibles.

Pourquoi s'appelle-t-il Dorian ?

Nommer les phénomènes permet aux scientifiques de les recenser. Chaque année, on pioche dans une liste de 21 prénoms - un par lettre de l'alphabet, mais on enlève les lettres Q et U par exemple, pauvres en prénoms. Au total, il y a six listes, qu'on alterne d'années en années, celle de 2019 est identique à celle de 2013.

On alterne à chaque fois entre un féminin et un masculin grâce aux féministes, car après la Seconde Guerre mondiale, les météorologues ne donnaient que des prénoms féminins, ceux de leurs épouses. Les prénoms d'ouragans qui font des victimes et/ou de gros dégâts ne sont jamais repris par la suite.

Après Dorian, l'ouragan s'appellera normalement Erin, conformément à la liste.