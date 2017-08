Tempête Harvey : Houston instaure un couvre-feu, un périmètre évacué autour d'une usine chimique

La ville de Houston a décrété un couvre-feu mardi soir, pour éviter les pillages dans les milliers d'habitations inondées et abandonnées après la passage de la tempête Harvey. Un périmètre de sécurité de 2,4 km autour d'une usine chimique du groupe français Arkema a été évacué par précaution.

Un couvre-feu a été décrété mardi soir à Houston, la quatrième ville des Etats-Unis plongée sous les eaux, pour éviter les pillages dans les milliers d'habitations abandonnées après le passage de la tempête Harvey. Dans le comté de de Harris, où se trouve Houston, les personnes vivant dans un rayon de 2,4 kilomètres autour d'une usine chimique du groupe français Arkema ont été évacuées, par mesure de précaution.

Le couvre-feu de Houston est entré en vigueur mardi soir à partir de minuit, et sera levé à 05h00 locales. "J'impose un couvre-feu pour empêcher toute atteinte aux biens dans les maisons évacuées dans les limites de la ville", a tweeté le maire Sylvester Turner. La ville compte 2,3 millions d'habitants et son agglomération compte plus de 6 millions de résidents, "On a des milliers de personnes réfugiées dans les abris qui ont quitté leur maison", a-t-il développé en conférence de presse. "Il y a eu des pillages, nous avons eu à faire à des voleurs armés qui faisaient le tour hier pour dévaliser notre communauté et la victimiser une nouvelle fois", a pour sa part expliqué le chef de la police, Art Acevedo.

Curfew in force only to prevent potential criminal acts. — Sylvester Turner (@SylvesterTurner) August 30, 2017

Un périmètre évacué autour d'une usine chimique Arkema

Dans le comté de Harris, où se trouve Houston, une évacuation a été ordonnée pour les personnes vivant dans un rayon de 2,4 kilomètres autour d'une usine chimique du groupe français Arkema. "Il s'agit uniquement d'une mesure de précaution", a rassuré le chef des pompiers du comté, même si Arkema a mis en garde contre "la possible réaction de certains des produits chimiques présents sur le site". "Potentiellement la réaction chimique pourrait provoquer un incendie sur le site, ce qui pourrait produire une large quantité de fumée noire", a précisé le groupe dans un communiqué.

Donald Trump de retour au Texas samedi

Le président américain Donald Trump, qui était venu sur place au Texas se rendre compte des dégâts et de l'organisation des secours en compagnie de sa femme Melania mardi, doit y revenir samedi. "Nous irons dans une autre partie de l'Etat, pour voir des zones où nous n'avons pas pu nous rendre aujourd'hui", a déclaré Sarah Sanders, la porte-parole de la Maison Blanche à bord de l'avion présidentiel en route pour la capitale. A cette occasion, le président devrait rencontrer des personnes évacuées.

Alors qu'entre 15 et 30 centimètres de précipitations sont encore attendus à Houston, Harvey devrait progressivement s'éloigner de la métropole texane et se rapprocher de La Nouvelle-Orléans qui commémorait mardi le douzième anniversaire du passage de l'ouragan Katrina. Des dizaines de milliers de milliards de litres d'eau se sont déjà déversés, alors qu'il est est encore tombé jusqu'à 130 centimètres de pluie dans certaines zones mardi, un record absolu, a annoncé le National Weather Service.