Tête à tête Macron-Poutine sur la crise en Ukraine : déclarations positives mais peu d'avancées

Vladimir Poutine a longuement reçu Emmanuel Macron ce lundi soir au Kremlin, en pleine crise diplomatique sur l'Ukraine. Un tête à tête qui duré 5 heures. Mais rien de concret n'est sorti de la rencontre entre les deux présidents sur une "désescalade" du conflit, comme le prône le chef d'Etat français. Leur entretien a quand même permis quelques avancées.

Vladimir Poutine prêt à des compromis

Le président russe se dit prêt à des "compromis" pour sortir de cette crise. Vladimir Poutine accepte de se pencher sur les propositions d'Emmanuel Macron : ne pas prendre de nouvelles initiatives militaires et poursuivre les négociations de paix sur le conflit dans l'est de l'Ukraine. "Le président Poutine m'a assuré de sa volonté de maintenir la stabilité et l'intégrité territoriale de l'Ukraine", a déclaré Emmanuel Macron.

Des soldats russes toujours plus nombreux aux frontières de l'Ukraine

Malgré tout, Vladimir Poutine maintient ses critiques contre l'élargissement de l'OTAN. Il réclame toujours le retrait d'Europe de l'Est des troupes de l'organisation militaire des Européens et des Américains. Pendant ce temps, plus de 100.000 soldats russes, toujours plus nombreux, sont massés aux portes de l'Ukraine.

Le dialogue va se poursuivre quand même entre les deux chef d'Etat. Ils ont promis de se reparler après la visite d'Emmanuel Macron en Ukraine ce mardi, le président français va rencontrer le président ukrainien à Kiev.