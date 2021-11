Thomas Pesquet de retour sur Terre lundi si la météo le permet

La capsule Crew Dragon sera désarmée de l'ISS dimanche à 19 heures, si les conditions météo le permettent. Thomas Pesquet et ses trois collègues à bord devraient, si tout se passe bien, amerrir lundi vers 13 heures en Floride. Un évènement suivi en direct depuis la Cité de l'Espace à Toulouse.

L'astronaute français Thomas Pesquet va rentrer de sa deuxième mission de six mois à bord de la station spatiale internationale.

Thomas Pesquet rentre enfin sur Terre ! Débutée le 24 avril dernier, la mission de l'astronaute français prend fin après plus de six mois à bord de la Station spatiale internationale (ISS).

La NASA a pris la décision de désamarrer le vaisseau Crew Dragon de l'ISS dimanche 7 novembre à 19 heures. Si les conditions météo le permettent, bien sûr, l'amerrissage de l'équipage est prévu à 13 heures lundi au large de la Floride.

Un retour donc "lundi au plus tôt" comme le dit Thomas Pesquet sur son compte Twitter.

Un retour suivi en direct depuis la Cité de l'Espace à Toulouse

Son retour sur Terre sera suivi dès dimanche depuis la Cité de l'Espace à Toulouse et jusqu'à lundi. Des représentants et médiateurs scientifiques de la Cité et du CNES commenteront en direct les différentes étapes avant l'amerrissage.

Une arrivée sur Terre avec du retard

C'est un retour qui se fait attendre, pour l'astronaute français et ses trois collègues. Car l'équipe qui doit prendre la relève a enchaîné les retards, notamment à cause de la météo. La NASA a finalement décidé que Thomas Pesquet et ses collègues vont quitter l'ISS avant leur arrivée.

A 43 ans, l'amerrissage est une première pour l'astronaute français. Sa première mission en orbite à bord de la station s'était terminée dans les steppes kazakhes.

Une fois de retour sur Terre, la fin de mission ne sera pas immédiate pour Thomas Pesquet. Il va devoir se plier à toute une batterie d'examens pendant près d'un mois avant de partir en vacances.