Tirs de missiles, exercices aériens : on vous explique le regain de tension entre les deux Corées

À quoi joue la Corée du Nord ? Depuis 24 heures, Pyongyang multiplie les tirs de missiles provoquant la colère de son voisin du Sud. La Corée du Nord a d'ailleurs tiré plus de missiles en une seule journée qu'elle ne l'avait fait pendant toute l'année 2017, lorsque le dictateur Kim Jong un et le président des Etats-Unis Donald Trump ne cessaient d'échanger des menaces nucléaires . Comment expliquer ces tirs ? Que cherche à montrer la Corée du Nord ? Comment réagit la communauté internationale ? France Bleu vous explique tout.

Que s'est-il passé ?

Ce jeudi 3 novembre, la Corée du Nord a lancé trois nouveaux projectiles, dont un missile balistique intercontinental (ICBM) qui a apparemment échoué. La veille, Pyongyang avait déjà tiré plus de 20 missiles provoquant un regain de tension dans la péninsule.

Ces missiles n'ont pas atteint la Corée du Sud mais un missile balistique de courte portée est tombé très près des eaux territoriales sud-coréennes pour la première fois depuis la fin de la guerre de Corée en 1953. Ce missile a amerri dans des eaux internationales, à 57 kilomètres à l'est de la Corée du Sud continentale, a indiqué l'armée sud-coréenne. S'il s'est abîmé en mer en dehors des eaux territoriales sud-coréennes, le missile est tout de même tombé à 26 km au sud de la "Ligne de limite du Nord" (NLL), qui prolonge en mer la ligne de démarcation intercoréenne des deux côtés de la péninsule.

Le président sud-coréen a qualifié ce tir dans les eaux territoriales "d'invasion territoriale de fait". Les autorités du Sud ont donc fermé plusieurs couloirs aériens au-dessus de la mer du Japon pour "assurer la sécurité des passagers des lignes vers les Etats-Unis et le Japon". Le Sud a riposté en lançant trois missiles en mer, près de la zone où avait amerri l'un des projectiles nord-coréen.

Comment expliquer les tirs de la Corée du Nord ?

Cette démonstration de force par Pyongyang intervient au moment où la Corée du Sud et les Etats-Unis mènent d'importants exercices aériens. Ces exercices, intitulés "Tempête vigilante" ("Vigilant Storm"), sont les plus grandes manœuvres aériennes conjointes entre les Etats-Unis et la Corée du Sud. Les deux pays mobilisent des centaines d'avions furtifs des deux côtés et mettent en scène des attaques 24 heures sur 24. Séoul a considérablement intensifié la tenue d'exercices avec ses alliés depuis l'arrivée au pouvoir du président Yoon Suk-yeol, en mai dernier. Ce dernier a promis de se montrer ferme vis-à-vis de Pyongyang. Mais de son côté, la Corée du Nord considère ce type d'exercice comme une répétition générale à une future invasion de son territoire ou à un renversement de son régime.

Le dictateur nord-coréen craint particulièrement les avions furtifs américains et sud-coréens, conçus pour être difficilement détectés par les capteurs radar ou infrarouge de l'ennemi. Si la Corée du Nord possède des armes nucléaires, contrairement à son voisin du Sud, son armée de l'air constitue son talon d'Achille, selon les experts.

Vers un nouvel essai nucléaire de la Corée du Nord ?

Ces tirs de missiles pourraient-ils être les prémices d'un nouvel essai nucléaire du côté de la Corée du Nord ? Oui selon Ahn Chan-il, chercheur spécialisé sur la Corée du Nord. Selon lui, ces récentes séries de tirs "sont des célébrations préliminaires à leur futur essai nucléaire", "Cela ressemble aussi à une série de tests pratiques pour leur déploiement nucléaire tactique", a-t-il assuré à l'AFP. "De nouveaux tests, bien sûr, signifient qu'ils peaufinent la préparation et la construction de leur arsenal. Alors nous suivons ça de très près", a ajouté Rafael Grossi, le patron de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). "Nous espérons que cela n'arrive pas, mais malheureusement, les indications vont dans l'autre sens".

Les Etats-Unis et la Corée du Sud avertissent depuis des mois que la Corée du Nord s'apprête à réaliser un essai nucléaire, qui serait le septième de son histoire et le premier depuis cinq ans. Fin septembre, le régime de Kim Jong-un avait adopté une nouvelle doctrine proclamant le caractère "irréversible" du statut de puissance nucléaire du pays, rendant impossible tous pourparlers futurs au sujet de sa dénucléarisation, et se réservant le droit de mener des frappes préventives. Cette proclamation avait été suivie, en septembre et octobre, d'une longue série d'essais de missiles, présentés par Pyongyang comme des simulations "nucléaires tactiques".

Quelle réponse de la communauté internationale ?

La France a condamné ce mercredi "avec la plus grande fermeté les nombreux tirs de missiles, dont plusieurs balistiques" par la Corée du Nord, dénonçant de "nouvelles provocations inacceptables", dans une déclaration de son ministère des Affaires étrangères. "La France est particulièrement préoccupée par le fait qu'un de ces missiles balistiques s'est abîmé du côté sud-coréen de la ligne maritime séparant la Corée du Nord et la Corée du Sud, ligne dite 'de limite du Nord', a souligné le ministère dans un communiqué. Le pays exhorte aussi le Nord "à se conformer sans délai aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité". Le président du Conseil européen Charles Michel a, lui, dénoncé le comportement "agressif" et "irresponsable" de Pyongyang.