Tornades aux Etats-Unis : l'appel à l'aide en direct sur Facebook d'une femme coincée sous les décombres

L'usine de bougies était en plein dans la trajectoire. Des dizaines d'employés ont été piégés ce vendredi 10 décembre au soir lorsqu'a déferlé la plus puissante tornade de l'histoire du Kentucky, et peut-être même des Etats-Unis. Le bâtiment a été rasé, comme une bonne partie de la ville de Mayfield. Dans un geste désespéré, une employée coincée sous les décombres, Kyanna Parsons-Perez, a diffusé certains de ces instants sur Facebook live pour appeler à l'aide.

Sur cette vidéo de 10 minutes, dans une obscurité presque totale, on entend des pleurs et des gémissements. On y entend aussi une voix apaisante, féminine, qui évoque la perspective joyeuse d'un anniversaire prochain. La jeune femme est miraculeusement sortie vivante de cet enfer. "C'était, c'est certain, l'expérience la plus terrifiante de ma vie", a-t-elle dit aux médias locaux.

Les autorités du Kentucky exprimaient un relatif soulagement ce lundi d'avoir retrouvé vivants la centaine d'employés de cette usine. Au total, les tornades ont fait au moins 88 morts selon un dernier bilan.