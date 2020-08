Toulon : le Tonnerre envoyé en renfort au Liban

La France envoie le Tonnerre au Liban. Le porte-hélicoptère amphibie a quitté Toulon, ce dimanche soir, avec deux hélicoptères et plus de 700 hommes et femmes à son bord. Des marins, bien sûr, mais aussi des soldats de l’armée de terre et de l’armée de l’air. Ils arriveront ce jeudi au large de Beyrouth, dévastée par une double explosion qui a fait plus de 150 morts et plus de 6.000 blessés.

Faire un état des lieux avant de reconstruire

L’objectif des militaires français est d’aider les Libanais à reconstruire leur capitale et son port. La déflagration laisse un cratère de 43 mètres de profondeur. La première des priorités est donc d’évaluer l’ampleur des dégâts, au sol, comme dans le port. L’entrepôt où plus de 2.700 tonnes de nitrates ont explosé se trouvait juste à côté.

La mission des troupes françaises et de remettre en état ce qui peut l’être pour que l’aide internationale puisse transiter, notamment, par ce port.

Le Tonnerre apporte aussi avec lui des centaines de tonnes de fret : eau, farine, nourriture, médicaments, mais aussi des matériaux. Des engins et des appareils de chantiers, comme des grues. Car les militaires que Paris envoient vont épauler les Libanais pour reconstruire - au moins un temps - leur capitale.

Des moyens offerts par les marins-pompiers de Marseille et les pompiers des Bouches-du-Rhône

Par ailleurs, dix véhicules d’intervention pour porter secours aux victimes et lutter contre les incendies vont arriver dans la semaine au Liban. Ils sont offerts par les marins-pompiers de Marseille et les Pompiers des Bouches-du-Rhône. Ils arriveront à bord d’un autre cargo qui doit, lui aussi, partir de Toulon.