Guerre en Ukraine : Toulouse, jumelée avec Kiev, s'inquiète

Le conflit entre l'Ukraine et la Russie, a pris ce jeudi 24 février au matin, une autre tournure. Le président russe Vladimir Poutine a annoncé à l'aube une opération militaire en Ukraine où de puissantes explosions ont retenti dans plusieurs villes du pays, Kiev affirmant qu'une "invasion de grande ampleur" était en cours.

Jean-Luc Moudenc, la maire de Toulouse, a très vite posté ce jeudi matin un message de soutien à la population ukrainienne, notamment la ville de Kiev avec qui Toulouse partage une histoire depuis 1975.

Depuis ce jumelage, Toulouse accueille chaque année de jeunes ukrainiens dans ses centres de vacances, via l'association Yaroslavna. "Je travaille à l'idée d'accueillir davantage de jeunes Ukrainiens cet été", ajoute Jean-Claude Dardelet, l'adjoint au maire chargé des questions internationales et des jumelages.

Pour l'heure, les associations et expatriés ukrainiens n'ont pas prévu de rassemblement à Toulouse ce jeudi, plutôt ce week-end.

Une cinquantaine d'Ukrainiens morts

L'Ukraine annonce que plus de 40 soldats et une dizaine de civils tués. militaires ukrainiens avec des armes de haute précision, a affirmé avoir détruit les systèmes de défense anti-aérienne et mis "hors service" les bases aériennes de l'Ukraine. Des forces terrestres russes ont pénétré sur le territoire ukrainien depuis la Russie et le Bélarus, selon Kiev.

Chez nos confrères de Public Sénat, Aurélien Pradié, député LR du Lot, porte-parole de Valérie Pécresse et chef de file de la droite à la région Occitanie ne "trouve aucune circonstance atténuante,aucune excuse à ce que Poutine est en train de faire. Il faut qu'il soit sanctionné financièrement, personnellement.".

Le président socialiste du Département du Tarn, Christophe Ramond, publie ce midi un communiqué dans lequel il exprime sa solidarité vis-à-vis du peuple ukrainien. "Notre pays, l’Europe et la communauté internationale doivent répondre fermement et de façon coordonnée devant cet acte criminel. En ces heures sombres, le Tarn est solidaire du peuple ukrainien".