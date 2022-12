Des Tourangeaux envoient des groupes électrogènes en Ukraine

Un milliard d'euros pour aider les Ukrainiens à passer l'hiver. C'est ce qu'a décidé la conférence internationale de soutien à l'Ukraine ce mardi à Paris. Dans ce milliard d'euros, il y a 415 millions pour l'énergie, 25 millions pour l'eau, 38 millions pour l'alimentation, 17 millions pour la santé, 22 pour les transports, et le reste est encore à définir. Concrètement, de l'aide alimentaire pourra être acheminée, mais aussi des générateurs d'électricité. En Indre-et-Loire, il y a justement des citoyens qui se sont engagés pour fournir des groupes électrogènes aux Ukrainiens.

ⓘ Publicité

C'est le cas de Gilles Despax, à Saint Avertin. Avec sa femme et son association "solidarité internationale", ils vont envoyer des générateurs électriques en Ukraine. Dans leur garage, une palette attend d'être livrée à Paris pour rejoindre d'autres dons pour l'Ukraine. Dans ces cartons empilés, il y a cinq groupes électrogènes. Trois "gros" et deux "petits", "des petits comme ça, c'est familial. Si on considère qu'une ampoule, ça fait 60 volts, on peut mettre une dizaine d'ampoules quand même, mais pas plus", explique Gilles.

Sur la palette, trois "grands" générateurs et 2 "petits". © Radio France - Laurette Puaud

Une vie à aider

Depuis 40 ans, il sillonne le monde l'Afrique, la Roumanie, la Pologne et depuis 1993, l'Ukraine. Mais depuis, la situation a bien évolué, il y a la guerre, et l'hiver qui arrive avec des bombardements qui provoquent des coupures d'électricité. "Cette notion de générateur s'est vite imposée à nous. Il restait un peu d'argent de l'association, on en avait gardé un peu en se disant que, malheureusement, ça allait durer et peut être que cet argent là, il sera plus utile dans des générateurs au lieu d'acheter des biscuits, du chocolat...", raconte cet homme engagé.

Une carte de remerciement ukrainienne que Gilles a reçu après des dons. © Radio France - Laurette Puaud

Des générateurs que cet ancien conducteur de train, également syndicaliste, a eu beaucoup de mal à trouver car il y a des ruptures de stocks par peur des éventuels délestages cet hiver. Gilles fait le parallèle entre les deux pays, "pour une coupure de 2h, ça fait un peu enfant gâté, voire ridicule, parce qu'on peut vivre 2h sans électricité. Il suffit de pas ouvrir le congélateur ni le frigo. Et puis ça va très bien. Peut-être moins pour les personnes qui ont un chauffage 100% électrique mais bon..." Les générateurs seront récupérés par la branche nationale de l'association jusqu'à Paris pour ensuite rejoindre d'autres cargaisons avant d'être acheminés jusqu'en Ukraine.

D'autres Tourangeaux s'engagent aussi

Mais Gilles n'est pas le seul. Du coté de Rochepinard, Bruno Moriceau, 59 ans, vendeur dans un magasin de décoration a décidé lui aussi de venir en aide aux ukrainiens. La situation l'a particulièrement touchée. Il a déjà fait deux voyages en Ukraine. Il retourne à Kiev au mois de janvier, cette fois, avec des groupes électrogènes pour les aider à passer l'hiver au chaud. Lui aussi a quelques difficultés pour s'approvisionner à cause des ruptures de stock. Mais si la météo le permet, mi-janvier, il espère pouvoir apporter ces générateurs électriques aux Ukrainiens et surtout, aux hôpitaux.