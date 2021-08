"Tout ça pour ça", l'amertume d'un soldat du 92e RI de Clermont-Ferrand passé par l'Afghanistan

C'était en mai 2012. 500 soldats du 92e Régiment d'Infanterie de Clermont-Ferrand partent pour l'Afghanistan dont le caporal-chef Julien Bry. Une mission de six mois marquée par ce 9 juin, à Nijrab, quand quatre soldats français perdent la vie sous ses yeux dans un attentat suicide. "J'en suis revenu blessé psychologiquement", raconte le militaire atteint de stress post-traumatique.

à lire aussi La profonde tristesse et la colère des proches de soldats français "morts pour rien" en Afghanistan

9 ans plus tard, voir les talibans de retour à Kaboul a logiquement ravivé la blessure de Julien Bry. "Je suis allé chercher le journal, je l'ai lu, j'étais dépité, je me suis effondré et j'ai arrêté de regarder les infos", résume le militaire, écœuré.

Face au retour des talibans à Kaboul, le sentiment de Julien Bry qui a servi en Afghanistan en 2012 avec le 92e RI de Clermont-Ferrand. Copier

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Un sacrifice pour rien"

"On œuvre pour un peuple, pour un pays, on va au carton pour eux, on va au carton au nom de la paix et voir qu'aujourd'hui il se passe ça, moi ça me dévaste." Pour le caporal-chef, "il y a un sentiment de sacrifice physique, moral, humain, qui ne sert aujourd'hui à rien."

Un ressenti partagé, dit-il, par les militaires qui échangent sur sa page Facebook De l'engagement au mal invisible. "Je pense que je peux parler au nom de tous les soldats qui ont servi en Afghanistan, pour dire que cette frustration, cette boule au ventre en voyant les informations, elle est présente. On partage tous, sans doute, le même sentiment, de se dire, tout ça pour ça !"

Julien Bry, en dédicace de son livre "Le regard vide", au 92e RI de Clermont-Ferrand. - DR

"Tout ça pour ça", l'amertume du soldat Julien Bry, passé par l'Afghanistan avec le 92e RI de Clermont-Ferrand. Copier

Julien Bry pense aussi à ces populations afghanes qu'il a côtoyé durant sa mission de 2012. "Ils doivent être terrorisés, espérer, j'imagine, qu'une armée un peu plus évoluée vienne leur donner un coup de main."

Un livre et bientôt une formation en psychologie

Aujourd'hui, le soldat en reconversion se reconstruit. Il a écrit un livre, Le regard vide aux Éditions Amalthée pour raconter son histoire et va reprendre les études à la rentrée. Son objectif, une licence de psychologie et devenir Conseil Principal d'Education pour travailler auprès des jeunes.