"Tout le monde nous connait" : le magasin Pro-Inter d'Illkirch organise une nouvelle collecte pour le Maroc

Plus de 2100 morts et au moins autant de blessés. C'est le lourd bilan , encore provisoire, que porte le Maroc dimanche 10 septembre après le séisme survenu vendredi à Marrakech et aux alentours. Pour aider les victimes, de loin, plusieurs points de collectes de dons ont rapidement été mis sur pied en Alsace (Obernai, Sélestat, Strasbourg).

À Illkirch-Graffenstaden, le magasin Pro-Inter d'Illkirch-Graffenstaden a dressé les bacs et les caddies pour faire des dons en quelques heures seulement après les premières annonces des dégâts du séisme. "Tout le monde nous connait maintenant, on a organisé des collectes pour la Turquie, le Sénégal", raconte Souleymane Asan, le responsable du magasin. Il nous amène dans les immenses locaux de sa centrale d'achats. Un espace y est réservé pour recueillir les dons.

Le responsable du magasin Suleyman Asan est désormais habitué à organiser ces collectes d'urgence © Radio France - Jules Hauss

Des donneurs déjà mobilisés pour l'Ukraine et la Turquie

"On avait encore des dons qui devaient partir pour le Sénégal, mais il n'y avait pas assez pour remplir un container. Alors on ajoute les premiers dons pour le Maroc et dès qu'il y a assez, ça partira", explique-t-il devant une impressionnante pyramide de valises remplies de vêtements, de caddies remplis d'aliments secs ou encore de matériel médical.

"C'est un vrai plus d'avoir un endroit où on peut donner tout de suite. C'est du réel, du concret et ça motive encore plus", estime Fatima, dont la famille est au Maroc et qui a appelé dès le samedi pour savoir où elle pouvait donner. Avec son mari et sa fille, elle a apporté des produits d'hygiène et des médicaments.

Des caddies ont été installés devant le magasin pour recueillir des dons © Radio France - Jules Hauss

Parmi les donateurs du jour, Imrane et Louay, avec de gros sacs de riz entre les mains. Akram est lui venu avec sa fille Dima. "On avait déjà beaucoup donné pour l'Ukraine. On est Palestiniens, alors dès qu'il se passe des horreurs ailleurs, on se sent vite solidaires". Tous les âmes généreuses du jour estime normal de faire "un petit geste". Ici on répète "qu'on aimerait bien que les autres fassent pareil si on était à leur place". Souvent, ils et elles ont déjà fait des dons après le début de la guerre en Ukraine ou lors des séismes en Turquie .

Ces dons récoltés seront ensuite acheminés par l'association génération solidaire (AGS) qui organise des transports en partance de Strasbourg depuis plus de 20 ans.