Trois Français condamnés à mort en Irak pour appartenance au groupe État islamique

C'est la première condamnation de ce type pour des ressortissants français, le Lotois Kévin Gonot, Léonard Lopez et Salim Machou ont été condamnés à mort ce dimanche par la cour de Bagdad pour appartenance au groupe État islamique (EI). Les trois Français, arrêtés en Syrie avant d'être transférés en Irak en février, ont 30 jours pour faire appel. La loi irakienne prévoit la peine de mort pour quiconque a rejoint une organisation "terroriste", qu'il ait combattu ou non. Jusqu'ici, trois Français ont déjà été reconnus coupables d'avoir rejoint l'EI en Irak et avaient été condamnés à la prison à perpétuité en Irak, alors que la France refuse la peine de mort.

Les verdicts de dimanche pourraient relancer le débat sur la question du retour des jihadistes, qui suscitent un vif rejet dans l'opinion publique en Europe. Neuf autres Français attendant encore d'être jugés en Irak.