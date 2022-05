Trois mois de guerre en Ukraine : "à Marioupol, les aires de jeux sont remplies de tombes"

Il y a trois mois exactement, la Russie attaquait l'Ukraine. Depuis, plus de 70.000 réfugiés venus d'Ukraine sont arrivés en France, dont plus de 3.200 dans le Bas-Rhin, en Alsace. Parmi eux, une famille venue de Marioupol, après avoir vécu l'enfer

C'était il y a trois mois. La France et le monde se réveillaient stupéfaits après le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Trois mois plus tard, plus de 70.000 Ukrainiens au moins ont trouvé refuge en France dont plus de 3.200 dans le Bas-Rhin, en Alsace.

Depuis, ils tentent de se reconstruire. Mais le chemin est extrêmement compliqué, à commencer par Janna, une femme de 66 ans qui a fui l'enfer de Marioupol le 20 mars dernier, avant d'arriver à Strasbourg début avril.

Janna a fui Marioupol avec son fils pour venir se réfugier en Alsace © Radio France - Antoine Balandra

"Notre premier rêve en partant, c'était juste de sortir des bombardements. Ca, c'était le pire. Mais quand l'être humain est hors de danger, alors il a d'autres besoins. Il faut manger, vivre. Il faut éduquer les enfants, trouver du travail. Justement mon fils est venu pour qu'on l'aide à écrire un CV. Pour qu'il puisse trouver du travail. Moi de mon côté, je vais souvent voir ma nièce et son petit bébé à Colmar. Parce que moi, en ne parlant pas la langue je ne peux théoriquement postuler que pour du travail purement physique. Et avec mes 66 ans, je doute que je pourrai. Et puis vous comprenez, je veux vraiment rentrer chez moi. Mais d'un autre côté je ne veux pas revivre ce que j'ai vécu, je n'y survivrai pas" explique cette réfugiée.

Des enfants traumatisés

Janna dit en effet avoir vécu l'enfer à Marioupol, elle qui habitait jusque là une maison en plein centre ville, tout près du théâtre, qui fut ensuite bombardé.

"Ma nièce était avec son fils de 2 ans. Un obus est tombé, un fragment s'est détaché. Et il est tombé entre les enfants qui jouaient à la maison. Le fragment est tombé entre eux, le tapis a pris feu. Deux mois plus tard, mon neveu dort encore avec les mains sur les oreilles. Peut être que cela disparaîtra en grandissant. Peut être qu'avec le temps il oubliera, il est encore petit. Mais deux mois après avoir fui la guerre, il dort avec les mains sur les oreilles chaque nuit. On l'a pris dans nos bras, on l'a promené dans le couloir. On lui a montré par la fenêtre qu'ici en France, personne ne bombarde. Mais peu importe. Il répète toujours "boum boum". Les enfants, c'est trop dommage. C'est l'horreur... C'est une telle horreur, il faut l'avoir vu pour le croire" dit-elle très émue.

Destructions dans la ville de Marioupol © AFP - AFP Forum

Lorsqu'un obus tombe tout près de chez elle, Janna comprend qu'elle est en danger de mort, ainsi que sa famille. Elle se résout donc à quitter la maison qu'elle a mis plus de 30 ans à construire. Mais le danger est là, notamment les soldats russes dit-elle.

"Mon cousin qui a 61 ans a dit quelque chose aux soldats russes qui passaient par là. Cela ne leur a pas plu. Ils l'ont alors battu à mort. Et ils l'ont laissé là devant la cour... C'est le voisin qui deux jours plus tard a vu le corps par la fenêtre et deux jours après il l'a enterré directement dans le potager. Quand tu marches en ville, autour des arrêts de tram ou de bus, il y a des tombes. Les aires de jeux pour enfants sont remplies de tombes. Pourquoi ? Parce que partout dans les rues, c'est de l'asphalte. Alors où peut-on creuser ? Seulement là où il y a de la terre fraîche" raconte Janna.

Pas de retour possible à Marioupol

Finalement, Janna réussit à sortir en voiture de Marioupol, à progresser de villes en villes, jusqu'à Lviv. Puis à se rendre jusqu'en France chez des proches. Elle s'est depuis inscrite à des cours de français. Son fils handicapé tente aussi de trouver du travail. Elle espère trouver un logement stable. Mais près de deux mois après son arrivée, elle a bien du mal à imaginer son avenir en France.

"L'Ukraine me manque beaucoup. Mais je ne reviendrai pas à Marioupol. Ce n'est déjà plus ma patrie. Ce n'est plus l'Ukraine. Je ne veux pas vivre en Russie. Même si je parle en russe. Je suis née à Marioupol et j'ai parlé en russe toute ma vie. J'ai beaucoup de proches en Russie. Mais je ne veux pas aller là-bas. Je veux aller seulement en Ukraine. Je prie chaque jour Dieu pour qu'il nous laisse au moins un tout petit bout d'Ukraine" dit-elle des larmes dans les yeux.