Trois questions pour comprendre la crise entre la Chine et Taïwan

Tirs de missiles, déploiement de chasseurs et de navires : la Chine a lancé ce jeudi des exercices militaires d'une ampleur inédite autour de Taïwan en réponse à la visite sur l'île de la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, plus haute responsable américaine élue à se rendre à Taipei en 25 ans. Ce déplacement, qui a duré 24 heures, est perçu comme une provocation par Pékin qui considère l'île comme une de ses provinces. Depuis plusieurs mois déjà, l'escalade des tensions entre Pékin et Taipei est suivie de près par la communauté internationale. Assiste-t-on à une nouvelle démonstration de force ou s'agit-il des prémices d'un vaste conflit ouvert ? Francebleu fait le point sur les enjeux.

Quelle est l'origine des tensions entre la Chine et Taïwan ?

À l'issue de la Seconde Guerre mondiale, la capitulation des troupes japonaises et leur départ des territoires de la Chine continentale et de Taïwan laisse place à une nouvelle guerre entre nationalistes et communistes. Le 1er octobre 1949, Mao Zedong proclame l'avènement de la République populaire de Chine à Pékin. Réfugiés sur l'île de Taïwan (ex-Formose), les nationalistes du Kuomintang emmenés par Tchang Kaï-chek (1887-1975) forment un gouvernement, et affichent l'ambition de reconquérir la Chine continentale. Les deux parties revendiquent la souveraineté sur l'ensemble des territoires.

En 1971 cependant le siège de la Chine à l'ONU, occupé par Taïwan, est attribué à Pékin, et son gouvernement devient le seul représentant légitime de la Chine aux Nations unies. Depuis, Taïwan a demandé à plusieurs reprises à redevenir membre de l'ONU, en vain. L'île qui a tout d'un État indépendant - une monnaie, un drapeau, un hymne, une armée, un corps diplomatique - n'est pas reconnu comme tel par une grande majorité de pays. À commencer par la Chine continentale qui considère Taïwan comme l'une de ses provinces.

En 1992, Pékin et Taipei se sont entendus sur le "principe d'une seule Chine", instaurant un "statu quo" : ni indépendance de Taïwan, ni invasion par la Chine. Un équilibre précaire : à des phases de normalisation des relations succèdent de nouvelles tensions et menaces militaires. En 2005 par exemple, Pékin a adopté une loi antisécession prévoyant des moyens "non pacifiques" si Taïwan déclarait l'indépendance. Mais en 2010, les deux gouvernements ont signé un accord-cadre de coopération économique, et en 2015, pour la première fois depuis 1949, les présidents chinois et taïwanais se rencontraient à Singapour.

L'arrivée au pouvoir en 2016 d'une présidente issue d'un parti favorable à l'indépendance à Taipei, Tsai Ing-wen, s'est traduite par un regain de tensions. Le chef de l'État chinois Xi Jinping a suspendu toute communication avec Taïwan, le nouveau gouvernement n'ayant pas reconnu le concept d'"une seule Chine".

Quelle est la position des États-Unis ?

Les États-Unis entretiennent depuis les années 70 une politique dite "d'ambiguïté stratégique" à l'égard de Taipei : officiellement, le gouvernement américain ne reconnait qu'un seul gouvernement chinois, celui de Pékin. Mais les États-Unis sont aussi un puissant allié de l'île et son premier fournisseur de matériel militaire. En 2017 notamment, le président américain Donald Trump a autorisé une importante vente d'armes à Taïwan.

Alors que depuis les années 70, au nom de "l'ambiguïté stratégique", les États-Unis se refusaient à dire s'ils défendraient ou non militairement Taïwan en cas d'invasion, le président américain Joe Biden a brisé un tabou le 22 octobre dernier en indiquant qu'une intervention militaire n'était pas exclue en cas d'attaque de l'île par la Chine. Dans la foulée toutefois, la Maison Blanche a souligné que sa politique à l'égard de Taïwan - "d'ambiguïté stratégique" - restait inchangée. En réponse, Pékin a mené de nombreuses incursions dans la zone d'identification et de défense aérienne (Adiz) de l'île.

Ce jeudi 4 août, une étape supplémentaire a été franchie. En réaction à la visite de Nancy Pelosi, la Chine a lancé les plus importantes manœuvres militaires de son histoire autour de Taïwan. Sous couvert d'exercices militaires, l'armée chinoise a notamment envoyé une série de missiles qui ont survolé l'île avant de tomber pour la première fois dans la zone économique exclusive (ZEE) du Japon. "Les actions de la Chine ont cette fois un impact grave sur la paix et la stabilité de la région. Je demande l'arrêt immédiat de ces manœuvres militaires", a réagi le ministre japonais des Affaires étrangères Yoshimasa Hayashi.

"L'idée des États-Unis est, sans doute, de mettre la Chine face à ses propres lignes rouges et d'affirmer un soutien politique beaucoup plus clair vis-à-vis de Taïwan", a commenté Marc Julienne, spécialiste de la Chine à l'Institut français des relations internationales (Ifri), sur franceinfo mercredi. "L'idée est de montrer à la Chine qu'elle ne fait pas ce qu'elle veut avec l'île de Taïwan. Les velléités de la Chine par rapport à Taïwan s'affirment à la fois dans le discours politique, mais aussi dans les actes, puisque les exercices et les gesticulations militaires de ces deux dernières années ont augmenté très fortement". D'après cet expert, "pour les États-Unis, cette visite de Nancy Pelosi est sans doute une manière de dire que plus la Chine fera pression et accentuera la coercition sur Taïwan, plus les États-Unis soutiendront militairement et politiquement Taïwan."

Faut-il redouter une nouvelle guerre et ses conséquences ?

Même si la course à l'armement a été relancée par les autorités chinoises et américaines ces dernières années, une guerre semble peu probable estiment plusieurs experts à ce jour, et ce pour plusieurs raisons.

Taïwan se situe dans la zone d'influence du "Quad", le Dialogue quadrilatéral sur la sécurité. Cette alliance entre les États-Unis, l'Inde, l'Australie et le Japon a officiellement vu le jour en 2007 et a pour principal objectif de contrer l'influence grandissante de la Chine dans la région Asie-Pacifique. En mars 2021, le président américain Joe Biden a organisé le premier sommet, virtuel, des dirigeants du groupe. Puis une rencontre visant à cimenter un peu plus cette alliance diplomatique et militaire informelle a eu lieu en septembre dernier à Washington.

Taïwan est en outre l’un des plus gros partenaires économiques de la Chine. Le patron du géant taïwanais des semi-conducteurs TSMC, qui composent la majorité des appareils électroniques, a ainsi prévenu qu'une invasion rendrait ses installations "inopérantes". L’envahissement de Taïwan par la Chine créerait une "interruption économique majeure dans tous les pays et en Chine aussi", a averti Mark Liu sur l’antenne de CNN lundi. "Ils vont s’apercevoir que leur fournisseur des composants les plus avancés est disparu : je pense qu’ils réfléchiront deux fois avant d’attaquer", a-t-il ajouté.

Les manœuvres militaires menées jeudi par la Chine au niveau de routes commerciales très fréquentées, destinées à simuler un "blocus" de Taïwan, risquent cependant de perturber les chaînes d'approvisionnement déjà mises à mal par la pandémie et la guerre en Ukraine. Ces routes commerciales sont parmi les plus chargées de la planète : non seulement elles connectent au monde les usines de semi-conducteurs et équipements électroniques d'Asie de l'Est, mais elles servent aussi au transport de gaz naturel.