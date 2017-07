Visite de Donald Trump en France : quelles conséquences pour le vin de Bordeaux ?

Les exportations de vins de Bordeaux aux Etats-Unis ont augmenté de 15% sur les trois derniers mois. Malgré cela, des inquiétudes planent toujours sur les négociants bordelais.

La venue de Donald Trump à Paris pour assister au défilé du 14 juillet en compagnie d’Emmanuel Macron va-t-elle réchauffer les relations diplomatiques entre la France et les Etats-Unis ? C’est en tout cas ce qu’espèrent les négociants et exportateurs de vin de Bordeaux aux Etats-Unis. "Le fait que la France et les Etats-Unis aient des relations privilégiées, c’est forcément bon pour notre business", admet Christophe Château, directeur de la communication du Conseil Interprofessionnel des Vins de Bordeaux (CIVB) qui regroupe 6 500 vignerons de Bordeaux et 300 négociants.

Sous la menace d'une taxe de 20%

Depuis l’investiture de Donald Trump, les exportateurs de vin ont eu de quoi s’inquiéter. En février, le président américain avait annoncé vouloir instaurer la "border adjustment tax", une taxe de 20% qui visaient les produits de luxe, mais surtout les vins et spiritueux exportés sur le sol américain. Depuis la loi n’a pas été votée, et les exportations de vin de Bordeaux (en volume) ont même augmenté de 7% sur un an et de 15% sur les trois derniers mois. Pour l’instant, difficile d’expliquer cette soudaine explosion des ventes. "Les Etats-Unis n’ont pas une production suffisante pour répondre à la demande du marché domestique, et il y a un phénomène de mode autour des vins de Bordeaux : avant les Américains étaient très tournés vers les vins d’Amérique du Sud, aujourd’hui ils s’intéressent plus aux vins de Bordeaux".

Sur les réelles conséquences que pourrait avoir Donald Trump sur les exportations de Bordeaux, Christophe Château préfère rester prudent : "il est trop tôt pour faire un bilan. Si des taxes sont mises en place à l’entrée des produits étrangers, il y a aura un impact sur nos prix de vente et donc sur nos ventes, mais je pense qu’aujourd’hui, les Etats-Unis et l’Europe n’ont pas envie de partir dans une guerre commerciale".

Se tourner vers le marché asiatique

Pourtant, quelques craintes subsistent. "Donald Trump partait avec une volonté protectionniste bien affirmée : il voulait sortir du cadre de libre-échange et dénoncer les accords commerciaux. Il reste des inquiétudes aussi parce que le dollar a baissé ces dernières semaines", explique Jean-Pierre Rousseau, président de la société de négoce de vin de Bordeaux "Diva". "Les Etats-Unis ne sont plus l’eldorado pour les exportateurs de vin", poursuit-il, le regard tourné vers le marché asiatique. Avec 26 millions de bouteille de Bordeaux importées l’an dernier, les Etats-Unis ont été doublés par la Chine au classement des plus gros importateurs de vin de Bordeaux. Et si le marché américain devient trop complexe, "on se tournera vers la Chine, Hong-Kong ou Singapour", annonce Jean-Pierre Rousseau.