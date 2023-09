"Tu réponds quand il te parle !" Le président britannique du CAB, Simon Gillham, va rencontrer Charles III

"Je l'avais déjà rencontré lors du jubilé de la reine ", se souvient Simon Gillham, le président du CA Brive, de nationalité britannique. Ce vendredi, il sera à Bordeaux où le nouveau roi du Royaume-Uni , Charles III, terminera sa visite en France . Il doit arriver à Paris, ce mercredi, où il sera reçu par Emmanuel Macron. Pour le président du CAB, cette visite est très importante pour les relations entre les deux nations. La visite de Charles III en France, initialement prévue en mars dernier, a été reportée à cause de la mobilisation contre la réforme des retraites .

"Il a peut-être surpris agréablement par son comportement. Il a un héritage extrêmement difficile puisque sa mère était appréciée dans le monde entier", continue Simon Gillham. Quant au protocole, Simon Gillham n'a pas pensé à ce qu'il pourrait lui dire. "Tu réponds à ces questions", sourit-il. "Il te parle, on répond à ses questions et puis quand il ne veut plus te parler, il te tend la main et passe au suivant. Voilà le protocole", explique Simon Gillham.

"Tout ce qui peut contribuer à l'amitié franco-britannique est une bonne chose, surtout en cette période économique difficile et notamment, aussi, après le Brexit", termine Simon Gillham, père de quatre enfants ayant la double nationalité.