Tunisie : des plongeurs inspectent le pétrolier qui a coulé au large des côtes

A la faveur d'une amélioration de la météo, des plongeurs ont commencé dimanche l'inspection du pétrolier qui a coulé la veille au large de la Tunisie avec ses 750 tonnes de gazole. Pour l'instant, ils n'ont pas détecté de fuite sur la cargaison. La coque du pétrolier semble intacte selon les premières constatations.

Pour éviter une pollution majeure, les autorités tunisiennes annoncent l'installation de barrages flottants ainsi que le pompage de la cargaison ou le remorquage du navire. Elles affirment avoir reçu des propositions d'aides de pays étrangers. Selon des médias locaux, l'Italie aurait proposé un navire spécialisé dans la gestion des catastrophe maritimes.

Une importante zone de pêche.

L'organisation de défense de la nature WWF met en garde contre une nouvelle catastrophe environnementale dans la région de Gabès, une importante zone de pêche qui compte environ 400.000 habitants et a déjà subi un épisode de pollution. La région de Gabès abrite environ 34.000 pêcheurs qui souffrent depuis des décennies de la pollution. Elle a subi plusieurs épisodes à cause des industries de transformation du phosphate et à un oléoduc qui y achemine le pétrole du sud tunisien.