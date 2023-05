Présidentielle en Turquie : bataille de chiffres entre Recep Tayyip Erdogan et son principal adversaire

La Turquie, qui s'est massivement pressée aux urnes ce dimanche pour les élections présidentielles et législatives - le taux de participation définitif n'a pas été communiqué -, est désormais suspendue à la bataille de chiffres engagée entre le président Recep Tayyip Erdogan, donné en tête par les médias officiels, et son adversaire Kemal Kiliçdaroglu, qui revendique l'avantage.

Le chef de l'État de 69 ans obtient la majorité dès le premier tour avec plus de 52% des voix contre moins de 41% à son adversaire Kemal Kiliçdaroglu, 74 ans, selon les chiffres donnés par l'agence étatique Anadolu, susceptibles d'évoluer fortement. L'opposition a immédiatement dénoncé ces résultats : "Nous sommes en tête", a affirmé Kemal Kiliçdaroglu.

Selon l'agence de presse privée Anka, le président sortant obtient 47,6% des suffrages et Kemal Kiliçdaroglu 46,6%, sur plus de la moitié (52%) des bulletins dépouillés. Un tel résultat obligerait à la tenue d'un second tour le 28 mai, une première pour Erdogan, reconduit au premier tour avec plus de 52% des suffrages en 2018. Pour être déclaré vainqueur, l'un des deux candidats de tête doit obtenir une majorité de 50% des voix plus une.

L'une des figures de l'opposition, le maire d'Istanbul Ekrem Imamoglu, s'exprimant au siège du parti "au nom de Kemal Kiliçdaroglu", a appelé "les citoyens à ne pas tenir compte des chiffres donnés par Anadolu". "Nous ne croyons pas Anadolu" a-t-il asséné, évoquant une agence de presse selon lui "sous respirateur artificiel". Il a accusé le parti AKP au pouvoir de multiplier les recours dans les bureaux où son candidat apparaît à la traine.

Les électeurs devaient trancher entre deux hommes et deux projets de société pour la Turquie : un président islamo-conservateur, Erdogan, 69 ans, et son rival, Kemal Kiliçdaroglu, représentant du parti laïque de Mustafa Kemal Atatürk. Avant le premier tour, Recep Tayyip Erdogan a promis de respecter le verdict des urnes. Le troisième candidat en lice, Sinan Ogan, est crédité d'environ 5% des voix.

Des tensions en France ?

En fin de journée, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a alerté les préfets sur des "risques de troubles à l'ordre public" en France à l'occasion du premier tour des élections présidentielles et législatives turques, et leur demande "d'interdire, si nécessaire, les manifestations liées à ces élections", qui sont "susceptibles d'entraîner des troubles à l'ordre public". Il rappelle que "plusieurs incidents" ont été recensés lors du vote anticipé qui s'est déroulé sur le territoire national entre le 27 avril et le 9 mai.