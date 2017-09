Turquie : l'avocat du journaliste français Loup Bureau annonce sa libération

L'avocat du journaliste Loup Bureau, détenu depuis le 26 juillet en Turquie, annonce ce vendredi sur Twitter la libération du Nantais. Il précise que le journaliste sera expulsé de Turquie prochainement.

Une très bonne nouvelle pour Loup Bureau et sa famille : l'avocat du journaliste nantais, Martin Pradel, annonce ce vendredi sur son compte Twitter la libération du jeune homme. L'avocat précise que Loup Bureau "sera expulsé prochainement de Turquie".

🔵 Avec @Rusen_Aytac, ns avons la satisfaction d'annoncer la libération du journaliste #LoupBureau. Il sera expulsé de Turquie prochainement. — Martin PRADEL (@MartinPradel) September 15, 2017

Le journaliste, âgé de 27 ans et originaire d'Orvault, a passé plus de 50 jours dans une prison turque. Loup Bureau a été interpellé fin juillet en Turquie avec des photos de lui en compagnie de combattants kurdes, il est incarcéré depuis le 26 juillet et accusé par les autorités turques "d'appartenance à un groupe terroriste".