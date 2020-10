Selon un dernier bilan, au moins six personnes ont été tuées et plus de 200 blessées vendredi dans un puissant séisme qui a secoué en partie la Turquie et a provoqué l'effondrement de plusieurs immeubles.

Séisme en Turquie : au moins six morts, plus de 200 blessés et des immeubles effondrés

Un violent séisme a secoué en grande partie l'ouest de la Turquie ce vendredi. La secousse, qui a été ressentie jusqu'à Istanbul et Athènes, s'est produite en mer Egée, au sud-ouest d'Izmir, troisième plus grande ville de Turquie, et près de l'île grecque de Samos.

En Turquie, selon un dernier bilan de l'agence gouvernementale des situations de catastrophe, six personnes sont mortes, dont une par noyade, et 202 ont été blessées. La puissance du séisme, qui s'est produit à une dizaine de kilomètres de profondeur, a été évaluée à une magnitude de 7 sur l'échelle de Richter par l'Institut de géophysique américain et 6,8 par le centre de sismologie turc.

Immeubles effondrés et mini-tsunami

C'est la côte turque, densément peuplée, qui a été la plus durement touchée. Plusieurs immeubles se sont effondrés, des habitants sont pris au piège sous les décombres. Au moins cinq ou six immeubles se sont écroulés selon le gouvernement turc. Les secouristes sont sur place et espèrent pouvoir rapidement extraire des survivants.

Le séisme a également provoqué un mini-tsunami qui a inondé les rues de Seferihisar, ville turque située près de l'épicentre, et balayé les côtes de l'île grecque de Samos. La secousse a provoqué l'effondrement des murs de plusieurs maisons et des inondations dans le port de Samos, selon des images diffusées par la télévision publique grecque. Pour l'heure, les médias côté grec font état de deux jeunes tués à Samos après l'écroulement d'un mur.

La France propose son aide

La Grèce et la Turquie ont mis leurs tensions diplomatiques actuelles de côté. Les deux pays se sont engagés à s'aider mutuellement en cas de besoin, selon Ankara. Le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a indiqué sur Twitter avoir appelé le président Erdogan pour lui exprimer "ses condoléances".

Cette promesse d'assistance mutuelle rappelle l'aide que la Grèce avait offerte à la Turquie après un séisme meurtrier en 1999, un geste qui avait permis un réchauffement des relations entre ces deux pays, rappelle l'AFP. Des experts avaient alors parlé de "diplomatie du séisme".

De son côté la France a proposé son assistance à Athènes et Ankara, alors qu'elle est en pleine crise avec la Turquie sur de nombreux sujets. Dernier en date, les caricatures du prophète musulman Mahomet. La Turquie reproche au président Emmanuel Macron d'avoir défendu la liberté de caricaturer, lors d'un hommage à Samuel Paty, enseignant tué pour avoir montré ces dessins dans un cours sur la liberté d'expression.

Avec AFP