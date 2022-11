Turquie : une explosion dans une rue fréquentée d'Istanbul fait au moins six morts, selon le président turc

La panique s'est emparée du cœur d'Istanbul (Turquie) dimanche après une forte explosion d'origine inconnue, survenue vers 16h20 (14h20 heure française) dans l'artère commerçante très fréquentée d'Istiklal. Le dernier bilan, délivré par le président turc Recep Tayyip Erdogan, fait état de "six morts et 53 blessés". "Des équipes de police, de santé, des pompiers et de secours ont été acheminées sur place. Nous avons des blessés et des pertes de vie", a indiqué le gouverneur d'Istanbul, Ali Yerlikaya.

ⓘ Publicité

Un "vil attentat" selon Recep Tayyip Erdogan

La foule était particulièrement dense dans ce lieu de promenade prisé, le dimanche, des Stambouliotes et des touristes. Moins d'une heure après les faits, le Haut conseil audiovisuel turc (RTUK) a d'ailleurs interdit aux médias audiovisuels de diffuser des images de la scène.

Selon la vidéaste de l'AFP qui s'est rendue sur place, la police a établi un large cordon de sécurité pour empêcher l'accès à la zone meurtrie par crainte d'une seconde explosion. Un imposant déploiement de forces de sécurité barre également tous les accès. La zone a été entièrement évacuée. La police a bouclé les accès à la rue Istiklal et aux rues adjacentes, et les hélicoptères survolaient le centre ville où résonnaient de nombreuses sirènes. Dans le quartier voisin de Galata, beaucoup de boutiques ont baissé leurs rideaux.

Deux heures après l'explosion, le président turc Recep Tayyip Erdogan a dénoncé un "vil attentat" en direct à la télévision. "Les auteurs de ce vil attentat seront démasqués. Que notre population soit sûre que les auteurs seront punis", a-t-il affirmé.

Panique

Selon des images diffusées sur les réseaux sociaux au moment de l'explosion, celle-ci, accompagnée de flammes, a été entendue de loin et a déclenché aussitôt un mouvement de panique avec des gens courant en tous sens.

"J'étais à 50-55 m de distance, il y a eu soudain un bruit d'explosion. J'ai vu trois ou quatre personnes à terre" a raconté un témoin, Cemal Denizci, 57 ans, à l'AFP. "Les gens couraient en panique. Le bruit était énorme. Il y a eu une fumée noire. Le son était si fort, presque assourdissant", a-t-il rapporté.

L'émotion est vive à Istanbul, déjà durement éprouvée lors d'une campagne d'attentats en 2015-2016 qui avait visé plusieurs villes turques. Revendiquées en partie par le groupe jihadiste État islamique, ces attaques avaient fait près de 500 morts et plus de 2.000 blessés.