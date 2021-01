Twitter suspend définitivement le compte de Donald Trump et efface certains de ses messages

Fini les messages tout en majuscule pour exprimer sa colère : Donald Trump ne pourra plus s'exprimer sur Twitter. Le réseau social a décidé vendredi 8 janvier de suspendre "de façon permanente" le compte du futur-ex-président américain. Twitter invoque un risque de nouvelles incitations à la violence. Une décision qui intervient deux jours après l'assaut du Capitole par ses partisans.

Sur son compte personnel, @realDonaldTrump, le président américain avait plus de 88 millions d'abonnés. Privé de ce mode d'expression qu'il privilégie habituellement, Donald Trump s'est rabattu sur le compte présidentiel qui se transmet de président en président, @Potus. Un compte qui n'est suivi "que" par 33,4 millions de personnes.

"Nous ne serons pas réduits au silence", a protesté l'intéressé via le compte officiel POTUS (Président des Etats-Unis), à l'attention des "75 millions de patriotes" qui ont voté pour lui.

Trump veut monter son propre réseau social

"Twitter est allé encore plus loin dans le muselage de la liberté d’expression, et ce soir, les employés de Twitter ont coordonné avec les démocrates et la gauche radicale le retrait de mon compte de leur plate-forme, pour me faire taire moi – et VOUS, les 75 000 000 grands patriotes qui ont voté pour moi."

Il a évoqué des représailles contre le réseau qui "interdit la liberté d'expression" et le possible lancement de sa propre plateforme dans un futur proche. Ces messages ont été immédiatement retirés par Twitter.

Les messages de Donald Trump sur le compte officiel de la présidence ont également été effacés © Radio France - Capture d'écran

"Utiliser un autre compte pour éviter la suspension est contre nos règles", a expliqué un porte-parole de la société, qui va aussi prendre des mesures "pour l'imiter l'utilisation" des comptes gouvernementaux comme @POTUS et @WhiteHouse.

En suspendant définitivement le compte de Donald Trump, Twitter va plus loin que Facebook ou Snapchat qui ont aussi suspendu le profil du locataire de la Maison Blanche mais seulement pour une durée indéterminée.

Avant que son compte ne soit fermé, Donald Trump a enfin reconnu sa défaite dans un message vidéo. Puis il a déclaré qu'il n'assisterait pas, contrairement à la tradition, à la cérémonie d'investiture de son successeur, le démocrate Joe Biden.