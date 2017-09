Uber n'a plus le droit d'exercer à Londres

L'autorité des transports à Londres (TfL) a retiré ce vendredi sa licence à Uber. L'entreprise compte 40.000 chauffeurs dans la capitale britannique.

Plus de Uber à Londres. L'autorité qui gère les transports (TfL) à Londres a retiré sa licence à l'entreprise, pour qui 40.000 chauffeurs travaillent, ce vendredi. TfL considère "que l'approche et l'attitude d'Uber démontrent un manque de responsabilité de l'entreprise en ce qui concerne un certain nombre d'aspects ayant de possibles implications en termes de sécurité publique".

Le spécialiste américain des véhicules de transport avec chauffeur (VTC) n'aura plus le droit d'exercer à Londres à partir du 30 septembre. Il dispose de 21 jours pour faire appel, et les voitures pourront rouler tant que les procédures n'auront pas été étudiées. L'entreprise a, dans la foulée, annoncé son intention de saisir la justice.

Uber est critiqué à Londres par les syndicats, des parlementaires et les conducteurs de taxis traditionnels pour les conditions de travail de ses chauffeurs.