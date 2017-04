L'Union européenne, la grande absente sur la scène diplomatique internationale

Pour la première fois depuis sa prise de fonction en 2014, Federica Mogherini, la chef de la diplomatie européenne, se rendra en Russie, la semaine prochaine. Une annonce faite alors que les tensions internationales sont de plus en plus palpables entre Américains et Russes.

L'annonce de cette tournée intervient le jour où le secrétaire d'Etat américain Rex Tillerson est reçu à Moscou par son homologue russe, Sergueï Lavrov, dans un contexte de tensions inédites. Il y a eu, la semaine dernière, l'attaque chimique en Syrie imputée à Bachar al Assad et le bombardement américain d'une base aérienne de l'armée syrienne, trois jours plus tard, en représailles. Autre démonstration de force de l'administration Trump qui donne des frissons à la Chine : l'envoi, par Washington, d'un porte-avion au large de la péninsule coréenne alors que Pyongyang menace de procéder à un nouvel essai nucléaire.

Une tournée pour peser davantage sur la scène internationale ?

Cette tournée, c'est en tout cas une façon de répondre aux critiques, qui sont nombreuses ces temps-ci. L'Europe absente, l'Europe inaudible, l'Europe spectatrice des tensions internationales... En fait, l'Union européenne n'a pas réellement les moyens de peser davantage. D'abord parce qu'elle n'a pas de force militaire propre. Or, de nos jours, la force de l'argument diplomatique dépend souvent de ce que l'on pèse militairement. D'autre part, l'Europe, c'est 28 Etats membres, bientôt 27, avec des traditions diplomatiques et des priorités différentes. Pas toujours évident de parler d'une seule et même voix. Les Européens ont donc opté pour "la diplomatie du carnet de chèque".

La diplomatie du carnet de chèque

L'Europe débourse beaucoup d'argent pour reconstruire les théâtres de guerre. Dans la bande de Gaza par exemple, les Européens n'ont eu de cesse de financer la reconstruction de bâtiments détruits par l'armée israélienne. En Syrie, l'Union européenne est devenue le premier donateur au niveau mondial. Le problème, c'est que "cette diplomatie du carnet de chèque" est de moins en moins soutenue par les citoyens européens et qu'elle ne nous accorde, malgré tout, aucune crédibilité à la table des négociations internationales.

