UE-Russie: Emmanuel Macron veut incarner la volonté de dialogue

Vladimir Poutine a été accueilli sous les ors de Versailles ce lundi par le président français, pour un dialogue "exigeant et sans concession". Emmanuel Macron s'est posé en médiateur européen pour décrisper les relations sur l'Ukraine, la Syrie ou les homosexuels, tout en fixant des lignes rouges.

Emmanuel Macron ne partage pas les "valeurs" de Vladimir Poutine, mais juge le dialogue avec Moscou "incontournable". A condition que les Européens soient "unis et fermes" sur ce sujet. Le nouveau président français l'a souligné fin de la semaine dernière au sommet de l'OTAN à Bruxelles, puis au G7 en Sicile (en principe un G8 mais la Russie en est exclue depuis la crise ukrainienne). Et c'est quasiment en médiateur européen qu'il a accueilli Vladimir Poutine à Versailles ce lundi pour un échange qualifié d'extrêmement "franc, direct et exigeant".

Les sujets qui fâchent ne manquent pas

Tous les sujets ont été mis sur la table, à commencer justement par la guerre en Ukraine: plus de 10.000 morts en 3 ans. Depuis l'annexion de la Crimée, Moscou est sous le coup de sanctions internationales, économiques et politiques, y compris au Conseil de l'Europe où les parlementaires russes n'ont plus le droit de vote et ne participent plus aux travaux. "Ces sanctions ne contribuent aucunement à régler la crise", s'est empressé de dire Vladimir Poutine, profitant du fait que les Américains sont plus ambigus sur cette question. La France et les Européens souhaitent une stabilisation voire une désescalade, mais dans le cadre du respect des accords de Minsk, a souligné Emmanuel Macron.

Sur la guerre en Syrie, les Européens veulent avoir leur mot à dire

La feuille de route diplomatique et politique , discutée à Versailles, doit permettre de rétablir la paix en éliminant le terrorisme, de faire parvenir l'aide humanitaire et de préparer l'après, en sachant que Moscou soutient le président Bachar el Assad alors que la plupart des Européens, dont la France, demandent son départ à terme. "Toute utilisation d'arme chimique fera l'objet d'une riposte immédiate de Paris", a toutefois prévenu Emmanuel Macron. Sur la répression des homosexuels en Tchétchénie, il a promis d'être extrêmement vigilant; plusieurs ministres européens ont écrit au chef de la diplomatie russe, le Parlement européen a adopté une résolution pour que soit mis un terme à leur persécution, alors que les premiers réfugiés homosexuels tchétchène viennent d'arriver en Lituanie et en France.