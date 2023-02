Un an de guerre en Ukraine : plus de 1100 réfugiés accueillis en Drôme et en Ardèche

Un an après l'entrée en guerre de la Russie contre l'Ukraine, environ 1 650 réfugiés sont passés par la Drôme et l'Ardèche selon les données du Diaconat protestant et de l'ANEF, l'Administration numérique pour les étrangers en France. Ce qui ne signifie pas pour autant que tous sont restés : quelques 550 d'entre eux sont repartis en Ukraine ou ont fait le choix de s'installer ailleurs en France ou en Europe.

Actuellement, 729 Ukrainiens accueillis en Drôme et 379 en Ardèche

Les chiffres préfectoraux confirment bien ces départs : sur près d'un millier d'autorisations provisoires de séjour en France délivrées l'an dernier en Drôme et en Ardèche, environ 300 n'ont pas été renouvelées. Sans surprise, la grande majorité des ressortissants ukrainiens accueillis dans nos départements sont des femmes (74% en Drôme, 79% en Ardèche). 420 sont des mineurs.

Les tous premiers réfugiés étaient arrivés dans nos départements rapidement après le début de la guerre, dès le 2 mars à Alissas, puis à Darbres , Châteauneuf-de-Galaure ou encore Viviers.

"On n'a pas choisi de venir en France. On a fui."

À Viviers, 23 Ukrainiens sont réfugiés depuis onze mois désormais. Héléna et Oksana sont deux sœurs. Elles n'ont pas choisi de venir en France. Mais il fallait fuir leur ville de Kharkiv très proche de la frontière russe. Héléna a passé la frontière avec la Pologne début mars 2022 avec ses quatre enfants, sa maman, sa sœur Oksana et la fille de cette dernière. Toutes sont arrivées à Zamość en Pologne. Et c'est là où des élus de Viviers venus apporter de l'aide humanitaire les ont récupérées et ramenées à Viviers. "On n'a pas choisi de venir en France. On a fui l'Ukraine. Vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est que la guerre" explique Héléna, des larmes dans les yeux.

A côté d'Héléna, son fils Nikita, 17 ans, fait partie des seize jeunes Ukrainiens scolarisés dans des lycées ardéchois. Il commence à parler Français : "j'ai 17 ans, j'aime le sport, je fais du football, du basket et aussi de la gym." Héléna et sa sœur Oksana ont du mal à parler à son mari rester en Ukraine à cause des problèmes de connexion. Ils échangent par SMS le plus souvent. Retourner là-bas ? "Mon mari n'est pas d'accord. Il veut que je reste en France avec ma fille" répond-elle.

Héléna vit dans un appartement que la ville lui a trouvé. Elle aimerait travailler, mais ce n'est pas encore possible. La barrière de la langue reste problématique. En Ardèche, le nombre de réfugiés sans travail n'est pas connu, mais 117 d'entre eux sont inscrits à des formations.

Côté Drôme, le Diaconat protestant indique que 110 ressortissants ukrainiens ont trouvé un travail ; 40 rien dans la région de Montélimar, accompagnés par l'association "Une main pour demain."

Une marche pour la paix à Valence

Depuis un an, les associations et les Ukrainiens installés depuis longtemps en Drôme Ardèche se mobilisent pour soutenir leur pays. Eugène, à Valence depuis 9 ans, se souvient des premiers mois de conflit difficiles à vivre pour lui. "Tu ne sais pas du tout quoi faire, sauf crier partout : 'il y a la guerre, il y a la guerre, il y a la guerre, entendez-moi ! C'est un sentiment d'incapacité à agir" admet-il. Il fait partie de ceux qui organisent une marche pour la paix ce vendredi 24 février à Valence, au départ du Kiosque Peynet sur le Champ de Mars à 18 heures. "Cela fait un an. Un an d'une guerre massive, sale et brutale. Une guerre qui n'aurait jamais dû commencer mais qui ne semble pas vouloir finir" indique le tract dédié.

