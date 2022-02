Ukraine : "C'est une nouvelle guerre froide qui commence, pire que la guerre froide" - Vladimir Fedorovski

Plus de 100 000 Ukrainiens sur les routes prennent la fuite face à l'avancée de l'armée russe. Des combats sont en cours à Kiev, la capitale ukrainienne. Des sanctions économiques ont été annoncées par l'Union Européenne et les Etats Unis. Des soldats français vont être déployés, dans le cadre de l'OTAN, dans un pays voisin, la Roumanie, mais il n'y aura pas d'intervention militaire en Ukraine

Vladimir Fedorovski, écrivain ancien diplomate russe devenu Normand, dont le père était ukrainien, nous a livré son analyse de la situation.

Vladimir Fedorovski, est ce que les premières sanctions annoncées vous paraissent à la hauteur de cette guerre déclenchée par la Russie ?

Les sanctions, c'est important. Soyons très clair, ça va punir évidemment les Russes et ça va diminuer leur pouvoir d'achat. Cela dit, il faut relativiser quand même parce qu'ils se sont préparés depuis longtemps à cela. Et il y a beaucoup de gens qui pensent que les sanctions peuvent jouer un rôle presque salutaire pour l'économie russe. Parce que, quand il y avait les sanctions précédentes, les Russes ont réorienté leur agriculture et sont devenus exportateurs par exemple du blé, ce qui n'était pas le cas avant. Bref, les sanctions, il faut voir quels seront les effets. Mais je pense que les Russes vont vivre peut être trois fois moins bien avec les sanctions qu'avant, mais ils ont vécu dix fois moins bien avec Boris Eltsine. C'est une nouvelle guerre froide qui commence, pire que la guerre froide. Il y aura un rideau de fer autour de la Russie. La Russie va réorienter sa diplomatie vers l'Est. Il y aura une alliance militaire et économique avec la Chine antioccidentale, éventuellement avec l'Iran. Les sanctions, bien sûr, elles vont concerner aussi l'Occident parce que le gaz, il va coûter dix fois plus cher, peut-être un choc pétrolier. Bref, c'est le pire des scenario.

Est ce que, ça peut aussi galvaniser, fédérer les Russes derrière Vladimir Poutine, ces sanctions ?

Certes, cette situation renforce la cohésion de l'OTAN. Poutine renforce paradoxalement l'OTAN, mais l'OTAN renforce Poutine parce que les Russes, ils ont une très grande capacité de résilience. Ces années post-communistes ont été tellement dures que les Russes se sont détournés de l'Europe, ils ne désirent pas l'Europe. À mon époque, vous savez, j'étais un artisan de la sortie de la guerre froide. Au moment de la sortie de la guerre froide, 80% des Russes ont été pro-occidentaux. Aujourd'hui, seuls 10% sont pro-occidentaux. Et tout ça, ça donne la possibilité à Poutine d'utiliser cette situation pour remonter dans les sondages. Il était en baisse dans les sondages ces derniers temps, au moment de la Crimée, 80% des Russes ont été pour lui. Aujourd'hui, c'est 40%. C'est beaucoup, quand même. Mais les Russes ont le réflexe légitimiste. Ils soutiennent Poutine dans cette affaire parce qu'ils considèrent que ça remonte à la fin du communisme. Ils considèrent que au moment de la chute de l'URSS, l'Occident ne voulait pas tuer le communisme, ils voulaient tuer la Russie et c'est ça leur perception.

Qui peut parler à l'oreille de Vladimir Poutine ?

Je tiens à vous dire que je suis non seulement Russe, mais mon père était un grand Ukrainien. C'est pour cela que je suis bouleversé aujourd'hui par ce qui se passe. J'étais un très grand partisan de l'activisme du président Macron dans ce domaine. Je pense que l'influence de la France peut être majeure. En Russie il y a cette allergie à la posture américaine, mais en revanche, en Russie, on garde un grand souvenir de la diplomatie française. De Gaulle est adulé en Russie, personne n'a oublié sa phrase "l'Europe de l'Atlantique à l'Oural". La démarche de Macron est très importante pour moi, je l'ai toujours soutenu dans ce domaine et je considère que dans le contexte dramatique aujourd'hui, je pense que le président Macron peut jouer un rôle assez exceptionnel dans la réalité. Parce que, vous savez, le choix est simple, soit on va vers la guerre mondiale, personne n'en veut et c'est la fin du monde. Je ne pense pas que les sanctions soient l'arme très efficaces. On va punir un petit peu les oligarques, mais surtout on va punir le peuple russe, et les Russes vont se souder derrière Poutine. Le gaz en France ou en Allemagne, va couter dix fois plus cher, personne n'en veut même. Mais en revanche, il faudra revenir à un dialogue ferme, mais quand même à l'esprit de dialogue que symbolise la démarche de Macron.