Ukraine : 2.000 soldats ukrainiens vont être formés en France, annonce le ministre des Armées

La France va former sur le territoire français "jusqu'à 2000 militaires ukrainiens" au maniement des armes et du matériel, annonce ce dimanche dans le journal Le Parisien/Aujourd'hui en France le ministre des Armées Sébastien Lecornu. Cela fait partie d'une montée en puissance de l'aide militaire offerte par la France à l'Ukraine.

Nous faisons cela sans être dans la cobelligérance

Ces militaires "seront affectés dans nos unités pour plusieurs semaines", explique le ministre, soulignant que les formations porteront sur trois niveaux : "la formation généraliste du combattant", "des besoins spécifiques signalés par les Ukrainiens, comme la logistique", et "les matériels fournis". "Nous faisons cela en respectant les règles de droit, sans jamais être dans la cobelligérance car nous ne sommes pas en guerre. Nous aidons un pays qui est en guerre" après l'invasion de la Russie, fait valoir Sébastien Lecornu.

De nouveaux matériels militaires français envoyés en Ukraine

Cette formation est d'autant plus nécessaire que les nouveaux matériels militaires que la France envisage de livrer à l'Ukraine sont sophistiqués, comme des systèmes de défense anti-aériennes Crotale, des lance-roquettes multiples, des radars de contre-batterie, en plus des 18 canons Caesar déjà envoyés à Kiev. "Les discussions se poursuivent pour mobiliser six canons supplémentaires", précise le ministre des Armées.

Depuis le début de l'invasion russe, des milliers d'Ukrainiens ont déjà été formés en Europe ou aux Etats-Unis, en particulier au Royaume-Uni.