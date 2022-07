Ukraine : 21 morts dans des frappes près d'Odessa, Kiev dénonce un acte de "terreur" russe contre des civils

Au moins 21 personnes ont été tuées dans la nuit de jeudi à vendredi dans des frappes russes sur des immeubles de Serguiïvka, un petit village côtier de la région d'Odessa, selon Kiev. Le gouverneur régional Maksym Martchenko précise : "21 personnes ont été tuées, dont un garçon de 12 ans. 38 sont à l'hôpital, dont cinq enfants. Deux enfants sont dans un état grave". "Il n'y avait pas la moindre cible militaire" à cet endroit, a-t-il souligné. "L'ennemi a frappé de trois missiles le village de Serguiïvka, dans le district Belgorod Dnistrovsky. Un grand immeuble a été détruit ainsi qu'un complexe touristique" a-t-il encore précisé.

D'après le commandement ukrainien du front sud, ce sont des Tupolev Tu-22, des avions datant de la Guerre froide et conçus pour emporter des charges nucléaires, qui ont lâché de la mer Noire des missiles Kh-22 contre ces bâtiments civils.

"Terreur délibérée"

"J'insiste : il s'agit d'une terreur russe délibérée et non de quelques erreurs ou d'une frappe de missile accidentelle", a dénoncé dans la soirée de vendredi le président Volodymyr Zelensky. "J'appelle nos partenaires à fournir à l'Ukraine des systèmes de défense antimissiles aussitôt que possible. Aidez-nous à sauver des vies", a de son côté écrit sur Twitter le ministre des Affaires étrangères Dmytro Kouleba, qualifiant la Russie d'"Etat terroriste".

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, interrogé sur le sujet, a assuré que les forces russes n'opéraient "pas sur des cibles civiles" en Ukraine.

Selon l'armée ukrainienne, les missiles utilisés près d'Odessa sont du même type que ceux qui ont atteint un centre commercial en pleine journée lundi à Krementchouk, dans le centre de l'Ukraine à 200 km du front, y faisant au moins 19 morts selon les derniers bilans.