Ukraine : accord européen pour réduire de 90% les importations de pétrole russe

Les dirigeants des 27 pays de l'Union européenne se sont mis d'accord lundi soir pour un embargo sur le pétrole russe. Cela concernera d'ici six mois 2/3 des achats de pétrole russe par l'Europe, transporté par bateau, et d'ici la fin de l'année, 90% des importations européennes de pétrole russe.

La présidente de la Commission européenne Ursula Von der Leyen et le président du Conseil de l'Europe Charles Michel lundi soir au sommet de Bruxelles

Les dirigeants des 27 pays de l'Union Européenne ont trouvé un accord ce lundi soir pour réduire de 90% leurs importations de pétrole russe d'ici la fin de l'année. L'objectif reste de toucher Moscou au porte-monnaie dans sa guerre en Ukraine. Les chefs d'Etat et de gouvernement réunis en sommet à Bruxelles se sont donc mis d'accord sur un embargo progressif. "Cela va couper une énorme source de financement de la machine de guerre de la Russie", a tweeté le président du Conseil européen Charles Michel.

L'embargo concernera d'abord le pétrole russe acheminé par bateau

Cela concernera dans les six prochains mois le pétrole russe transporté par bateaux, soit 2/3 des achats européens de pétrole russe. Puis, d'ici la fin de l'année, l'embargo portera sur 90% des importations de pétrole russe, en incluant l'acheminement par oléoduc.

L'extension de l'embargo au pétrole livré par oléoduc discuté dans un 2e temps

Le pétrole qui transite par oléoduc est exempté de cet embargo pour le moment à la demande exprès de la Hongrie, pour lever le veto de Budapest sur ces nouvelles sanctions. L'unanimité est requise pour l'adoption des sanctions. L'extension de l'embargo aux livraisons par oléoduc sera ensuite discutée "dès que possible", a précisé la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

Plus tôt dans la journée, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait appelé par visioconférence les dirigeants européens à s'unir pour adopter cet embargo pétrolier, le 6e volet des sanctions contre la Russie, le plus sensible également.

La principale banque russe exclue du système financier Swift

En négociation depuis un mois, le nouveau paquet de sanctions prévoit aussi l'exclusion de trois banques russes du système financier international Swift, dont Sberbank, principal établissement du pays. Les dirigeants ont aussi approuvé l'octroi de 9 milliards d'euros au gouvernement ukrainien pour lui permettre de faire fonctionner son économie.

Le sommet de deux jours doit aussi aborder ce mardi les conséquences de la crise alimentaire liée à la guerre et la transformation énergétique du continent pour se passer du gaz russe.