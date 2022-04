Ukraine : Blinken à Kiev pour discuter livraisons d'armes, pas de trêve pour la Pâques orthodoxe

La guerre en Ukraine entre dans son 3e mois ce dimanche. Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken se rend à Kiev pour évoquer les livraisons d'armes. Dans l'Est, la trêve demandée pour la Pâques orthodoxe n'a pas été mis en oeuvre. Voici ce qu'il faut retenir du conflit ce dimanche.

C'est le 60e jour du conflit en Ukraine, ce dimanche. Deux mois après le début de l'invasion russe, le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken doit se rendre à Kiev pour discuter des livraisons d'armes à l'Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a de nouveau appelé samedi à une rencontre avec son homologue russe Vladimir Poutine "pour mettre fin à la guerre".

L'essentiel

Anthony Blinken est attendu à Kiev ce dimanche

La trêve demandée pour la Pâques orthodoxe n'a pas été mise en place

Des combats acharnés ont lieu dans la région de Kharkiv

Le podcast quotidien de Radio France sur la situation en Ukraine est à écouter ici.

La situation sur le front militaire

Odessa dans le viseur

Au moins six personnes, dont un bébé, ont été tuées dans des frappes russes sur la ville portuaire d'Odessa dans le sud de l'Ukraine. Kiev craint que ce bilan ne s'alourdisse. L'armée russe a aussi affirmé avoir touché avec des missiles de haute précision un important dépôt d'armes livrées aux forces ukrainiennes par les Etats-Unis et des pays européens près d'Odessa.

Moscou avait annoncé vendredi viser le contrôle total du Sud de l'Ukraine et de la région du Donbass afin "d'assurer un couloir terrestre vers la Crimée".

Des combats acharnés dans la région de Kharkiv

L'armée russe a dit avoir procédé à 1.098 frappes sur l'Ukraine entre vendredi et samedi. "Ils bombardent littéralement tout (...) H24", a écrit sur sa chaîne Telegram le gouverneur de la région de Lougansk (est), Serguiï Gaidai, appelant la population à évacuer. Il a annoncé deux morts et deux blessés à Zolote.

Egalement dans l'est, le gouverneur de Kharkiv a annoncé la reprise par les forces ukrainiennes "après de longs combats acharnés" de trois villages au nord de la ville. Durant les dernières 24 heures, trois personnes ont été tuées et sept autres blessées par les bombardements russes dans cette ville, selon Oleg Synegoubov.

La situation sur le front en Ukraine. © Visactu -

La situation diplomatique et les réactions internationales

Blinken à Kiev dimanche

Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken et le ministre américain de la Défense Llyod Austin doivent se rendre à Kiev ce dimanche, pour discuter des livraisons d'armes à l'Ukraine. Le président les voudrait "encore plus lourdes et puissantes" face à l'armée russe, a-t-il dit lors d'une conférence de presse.

Guterres lundi à Ankara

Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres se rendra lundi en Turquie, important médiateur dans le conflit en Ukraine, avant de se rendre à Moscou et à Kiev. Samedi, le président ukrainien a critiqué la décision de M. Guterres de se rendre d'abord à Moscou et ensuite seulement à Kiev, déclarant qu'il n'y avait "aucune justice et aucune logique dans cet ordre".

Ankara tente actuellement d'organiser un sommet à Istanbul entre Zelensky et Poutine, bien que les responsables turcs admettent que les perspectives de tels pourparlers restent actuellement faibles.

Zelensky appelle à une rencontre avec Poutine

Le président ukrainien a de nouveau appelé samedi à une rencontre avec son homologue russe "pour mettre fin à la guerre", répétant qu'"il n'avait pas peur de rencontrer" le président russe si cela permettait de parvenir à un accord de paix.

Il a aussi averti que Kiev abandonnera les négociations avec Moscou si ses militaires retranchés dans le vaste complexe métallurgique d'Azovstal à Marioupol sont tués par l'armée russe.