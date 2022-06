Ukraine : Boris Johnson met en garde Emmanuel Macron contre la tentation d'une solution négociée "maintenant"

Le Premier ministre britannique Boris Johnson et le président français Emmanuel Macron se sont rencontrés en marge d'un sommet du G7 en Allemagne pour évoquer l'Ukraine au 123e jour de guerre ce dimanche.

Les deux dirigeants "ont convenu qu'il s'agissait d'un moment critique pour l'évolution du conflit et qu'il était possible de renverser le cours de la guerre", a indiqué un porte-parole du gouvernement britannique.

Risque d’une "instabilité durable"

Et de préciser qu'ils s'étaient accordés pour "renforcer" le soutien militaire à Kiev. "Le Premier ministre a souligné que toute tentative de régler le conflit maintenant ne ferait que causer une instabilité durable et donner à Poutine le droit de manipuler les pays souverains et les marchés internationaux à perpétuité", a-t-il ajouté.

Contrairement à Emmanuel Macron, Boris Johnson refuse tout dialogue avec le président russe Vladimir Poutine, qu'il a qualifié de "dictateur", depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine fin février.

Dans une interview aux médias britanniques, Boris Johnson a estimé que les Occidentaux devaient avoir lors du sommet du G7, suivi d'un sommet de l'Otan à Madrid, "des discussions vraiment, vraiment franches" au sujet des implications de la guerre et des sanctions en termes d'inflation notamment, afin de "protéger l'unité" affichée jusqu'à présent. "Il va y avoir, de manière réaliste, une certaine fatigue au sein des populations et des classes politiques", a-t-il estimé, reconnaissant une "certaine anxiété" à ce sujet.

Sanctions contre l'importation d'or russe

Par ailleurs, lors de ce sommet, Royaume-Uni, Etats-Unis, Canada et Japon ont annoncé élargir les sanctions contre Moscou à l'importation d'or russe. France, Italie, Allemagne - les trois autres membres du G7 - vont se rallier à cet embargo touchant "une exportation majeure qui rapporte des dizaines de milliards de dollars à la Russie", a tweeté Joe Biden, le président des Etats-Unis.

Le centre de Kiev visé par une frappe russe

Un mort et quatre blessés hospitalisés après la frappe qui a visé le centre de Kiev dimanche qui a notamment touché un immeuble résidentiel de neuf étages, a annoncé dimanche le maire de la capitale ukrainienne, Vitali Klitchko. Des frappes qui relèvent de la "barbarie", juge JOe Biden.

De son côté, la Russie a déclaré dimanche avoir frappé trois centres d'entraînement militaires dans le nord et l'ouest de l'Ukraine, dont un situé à proximité de la frontière polonaise, quelques jours avant un sommet de l'Otan dont Varsovie est membre. Parmi les cibles visées figure un centre d'entraînement militaire des forces ukrainiennes dans le district de Starytchi, dans la région de Lviv, à une trentaine de kilomètres de la frontière polonaise.