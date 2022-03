Ukraine : "C'est l'Histoire qui se répète", estime Stéphane Grimaldi, directeur du Mémorial de Caen

La guerre entre la Russie et l'Ukraine se poursuit depuis plus d'une semaine. La centrale nucléaire de Zaporojie, en Ukraine, a été visée vendredi 4 mars par des bombardements. Pour Stéphane Grimaldi, directeur du Mémorial de Caen (Calvados), ce conflit s'apparente à "une nouvelle guerre froide."

Huit jours après le début de l'offensive russe, les combats se poursuivent en Ukraine. Dans la nuit du jeudi 3 au vendredi 4 mars, la plus grande centrale nucléaire d'Europe à Zaporojie (Ukraine) a été visée par des bombardements russes, une attaque fermement condamnée vendredi matin par l'Otan.

Ce conflit "s'apparente de plus en plus à une nouvelle guerre froide", estime Stéphane Grimaldi, directeur du Mémorial de Caen. Il était l'invité de la matinale de France Bleu Normandie vendredi 4 mars.

Un manifestant contre la guerre en Ukraine (image d'illustration). © Maxppp - Euan Cherry / Avalon / PHOTOSHOT

France Bleu Normandie : Stéphane Grimaldi, la paix en Europe n'est plus garantie depuis maintenant plus d'une semaine, depuis que la Russie a donc décidé d'attaquer l'Ukraine. Est-ce que selon vous, c'est l'Histoire qui se répète aujourd'hui ?

Stéphane Grimaldi : Je le pense, oui. Pour moi, c'est même l'histoire qui continue, qui se poursuit. Je crois qu'on ne peut pas comprendre ce qui se passe en Ukraine si on ne sait pas ce qui s'est passé au XXe siècle. Vladimir Poutine est un autocrate, il a une vision de l'Ukraine qui date d'avant 1991 : pour lui, c'est comme s'il n'y avait pas eu la création de cet Etat, qu'il n'y avait pas d'Etat ukrainien libre et indépendant.

FBN : Justement, comment Poutine perçoit-il les Ukrainiennes et les Ukrainiens aujourd'hui ?

SG : Vladimir Poutine ne fait pas de différence entre le peuple russe et le peuple ukrainien. Il considère que la mer Noire, qui borde le sud de l'Ukraine, est une mer russe. C'est un vieil enjeu, qui remonte à plusieurs siècles. Que ce soit du temps des Tsars ou de l'Union soviétique, l'Ukraine a toujours été perçue par Poutine comme étant russe. Il a fallu l'effondrement de l'URSS en 1989 pour que deux ans plus tard, l'Etat ukrainien existe.

Nous sommes déjà dans une nouvelle guerre froide et on assiste en ce moment à la recomposition d'un monde.

FBN : Vous dites donc que c'est en quelque sorte l'Histoire du XXe siècle qui se répète, qui continue. Est-ce qu'on peut parler d'une nouvelle guerre froide aujourd'hui ?

SG : C'est réellement cela. Parce qu'aujourd'hui, la Russie est au ban des nations. L'attitude de la Chine vis-à-vis de cette guerre est également très importante, je ne sais pas si la neutralité chinoise est réellement bienveillante à l'égard des Russes...

FBN : La Chine qui est une alliée de la Russie, justement...

SG : Oui, mais ces deux pays ont une histoire très compliquée. C'est un peu "je t'aime, moi non plus", ça n'a jamais été une relation très simple. Donc oui, selon moi, nous sommes déjà dans une guerre froide et on assiste en ce moment à la recomposition d'un monde, sous nos yeux.

FBN : Certains observateurs se risquent à des parallèles entre Vladimir Poutine et Adolf Hitler : en 1919, Hitler a vécu le traité de Versailles comme une humiliation. Vladimir Poutine, lui, ne digère pas la dislocation de l'URSS. Peut-on selon vous recourir à ces parallèles, ou est-ce un peu tiré par les cheveux ?

SG : Personnellement, je trouve cela complètement imbécile. Poutine n'est pas Hitler. Mais c'est vrai que l'on pourrait chercher un parallèle entre Vladimir Poutine et Joseph Staline. Staline, comme Poutine, était un autocrate et il considérait aussi que l'Ukraine faisait partie de son territoire. Mais il faut rappeler que quand les Allemands sont arrivés en Ukraine en 1941, ils ont commencé par massacrer des Ukrainiens et des Russes. Et j'ajoute une chose, qu'il ne faut pas oublier, c'est que les parents de Poutine sont en quelque sorte des héros de l'Union soviétique. Sa mère a failli mourir pendant le siège de Léningrad, son père a presque perdu une jambe pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette grande guerre, patriotique, c'est quelque chose qui compte pour le président russe. Donc comparer Poutine à Hitler, ça ne tient pas selon moi.

FBN : Vladimir Poutine apparaît de plus en plus aujourd'hui comme une personnalité très menaçante, dans ses propos.

SG : C'est cela, on a un peu le sentiment qu'il a perdu toute forme de rationalité. C'est très simple, il veut conquérir l'Ukraine et il veut que l'Ukraine redevienne un pays russe, que la Russie aille jusqu'à la mer Noire. Mais on ne voit pas bien comment cela peut se passer aujourd'hui, sachant qu'en une semaine, il a mis son pays au ban des nations. La Russie s'est pourtant transformée, en 20-30 ans, que ce soit sur les plans économique, social ou politique. Là, il y a un retour en arrière qui est terrible.

FBN : Stéphane Grimaldi, vous allez hisser ce dimanche 6 mars le drapeau de l'Ukraine sur l'esplanade du Mémorial de Caen et un rassemblement sera organisé à 15 heures. C'était important pour vous de le faire, dans une ville comme Caen et en particulier devant le Mémorial ?

SG : Oui, je pense qu'avec ce Mémorial de Caen, il est devenu clair que la paix et la défense de cette paix sont des sujets essentiels en Normandie. Il devrait y avoir beaucoup de monde pour ce rassemblement, beaucoup d'élus ont également appelé à se retrouver. Hisser le drapeau ukrainien, c'est une marque de solidarité envers ce peuple qui vit une vraie tragédie.