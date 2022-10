Ukraine : cinq millions d'habitants déplacés en Russie, Kiev accuse Moscou de "déportation"

Vladimir Poutine est-il en train de se livrer à des déplacements massifs de la population ukrainienne vers la Russie ? Alors que les autorités russes ont commencé à évacuer les habitants de la région de Kherson, annexée par la Russie en septembre, l'Ukraine accuse Moscou de "déportation" des civils de la région. Environ cinq millions d'habitants de régions ukrainiennes se trouvent en Russie, affirment les autorités russes.

Cinq millions d'Ukrainiens ont été déplacés en Russie

"Environ 5 millions d'habitants" des territoires ukrainiens annexés par Moscou se trouvent actuellement en Russie, a affirmé ce mercredi le secrétaire du Conseil de sécurité russe. Ces habitants vivaient auparavant dans les régions annexées par Vladimir Poutine : Lougansk, Donetsk, Kherson et Zaporijjia. La Russie affirme que ces habitants du Donbass et des régions du sud-est de l'Ukraine "ont trouvé refuge en Russie".

"Au fur et à mesure que des conditions de sécurité seront créées dans ces régions, l'État fournira une assistance complète à leur retour dans leurs lieux de résidence permanente", a indiqué le le secrétaire du Conseil de sécurité russe, sans donner de date.

Selon un bulletin du ministère russe de la Défense, 4,6 millions de personnes qui vivaient en Ukraine, dont près de 700.000 enfants, ont rejoint la Russie depuis le début de l'offensive russe le 24 février. Rien que lors des dernières 24 heures, près de 4.000 personnes sont arrivées en Russie.

La ville de Kherson évacuée, des déplacements massifs de population

Ce mercredi, la Russie a commencé à évacuer la ville Kherson, dans le sud de l'Ukraine, où les troupes russes qui occupent la ville reconnaissent une situation "très difficile" face à la contre-offensive ukrainienne. L'armée ukrainienne regagne en effet du terrain, et serait en train de se rapprocher de la ville. Le chef de l'administration pro-russe a affirmé que ses troupes allaient résister "jusqu'à la mort", et qu'enfonction de l'évolution de la situation militaire, il "n'excluait pas une prise de décision très difficile" concernant la ville, sans préciser laquelle. Les autorités prorusses ont affirmé que les abords de la ville de Kherson pourraient être bombardés par les forces ukrainiennes, ajoutant que les habitants qui partiraient seraient accueillis en Russie.

Les autorités russes prévoient, en six jours, de déplacer "50.000 à 60.000" personnes. Elles ont également appelé à l'évacuation de toute la région de Kherson, en prévision de combats. Elles affirment que les abords de la ville de Kherson pourraient être bombardés par les forces ukrainiennes, et ajoutent que les habitants qui partiraient seraient accueillis en Russie. La Russie va également interdire aux civils d'entrer dans la région de Kherson "pendant sept jours".

La présidence ukrainienne affirme de son côté que "Les Russes essaient de faire peur aux habitants de Kherson avec de fausses newsletters sur le bombardement de la ville par notre armée".

L'Ukraine accuse Moscou de "déportation"

Dans l'après-midi, un responsable de la région de Kherson a dénoncé la "déportation" de ses civils. "L'évacuation annoncée équivaut à de la déportation. Son but est de créer une sorte de panique à Kherson et une image (pour alimenter) la propagande" russe, a dénoncé le député local Serguiï Khlan lors d'une conférence de presse.

"La Russie procède à des déportations, comme à l'époque soviétique", a-t-il déploré. Selon lui, les habitants de Kherson seront évacués non pas vers la péninsule de Crimée, annexée par Moscou en 2014 et frontalière de la région de Kherson, mais vers celle de Krasnodar, plus au sud, en Russie même.

Selon lui, les Russes utilisent les évacuations de civils comme "prétexte" pour justifier "leur retrait de Kherson et plus généralement de la rive droite" du fleuve Dnipro. "Si vous jetez un œil à la liste des choses que les collaborateurs recommandent d'emporter avec eux, il s'agit d'une liste d'affaires pour un voyage à sens unique", a-t-il fustigé.

La loi martiale instaurée dans les territoires occupés par la Russie

Dans le même temps, Vladimir Poutine a ordonné l'instauration de la loi martiale dans les quatre territoires ukrainiens occupés par la Russie, dont Kherson.

Il a justifié cette mesure en affirmant que Kiev refusait de négocier avec Moscou et continuait selon lui à "bombarder" la population civile dans ces régions. Il accuse les "néo-nazis" ukrainiens "d'utiliser ouvertement des méthodes terroristes contre la Russie".

Selon le décret, le gouvernement russe devra d'ici trois jours proposer des mesures concrètes à appliquer dans ces territoires. En cas de loi martiale, la législation russe prévoit une série de mesures comme le couvre-feu, l'interdiction des rassemblements publics, l'évacuation d'entreprises stratégiques, l'interdiction de quitter les territoires concernés, l'internement de la population, ou encore la mise en place d'une censure militaire dans les télécommunications.

Un monument en hommage aux victimes de la famine démonté par l'armée russe à Marioupol

L'administration russe a démonté, ce mercredi à Marioupol, ville ukrainienne conquise par Moscou après un siège destructeur, un monument aux victimes de la famine des années 1930. Une période que Kiev dénonce comme un génocide organisé par Staline, mais que Moscou minimise.

Le monument était formé de deux blocs de granit avec une sculpture représentant des épis de blé. Il était également dédié aux victimes des "répressions politiques": les exécutions et déportations de masse organisées par l'Etat soviétique, que le Kremlin cherche aujourd'hui à minimiser.

"Le granit sera recyclé en matériaux de construction", ont précisé les autorités régionales.

L'"Holodomor", terme ukrainien, désigne "l'extermination par la faim" des paysans en 1932 et 1933 par le régime soviétique et qui a fait plusieurs millions de morts selon les estimations des historiens. Pour Kiev, ce mot est synonyme de génocide orchestré pour briser ses velléités d'indépendance. Mais la Russie et d'autres historiens inscrivent ces événements dans un contexte de famines présentes également en Asie centrale ou en Russie.