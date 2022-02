Ukraine : dans la Loire des expatriés se démènent pour participer à l'effort de guerre

Les ukrainiens expatriés font tout ce qu'ils peuvent pour l'effort de guerre. Cinq jours après l'invasion russe, le spectre d'une crise humanitaire fait de plus en plus peur. Dans la Loire les expatriés s'organisent.

Cinq jours après le début de l'invasion russe de l'Ukraine, les expatriés ukrainiens tentent de contribuer comme ils peuvent à l'effort de guerre. Solidaires dans l'urgence, les ukrainiens de la Loire prévoient une crise humanitaire dans leur pays en guerre depuis huit ans.

Sofia Tsisar habite Saint Etienne depuis quatre ans. Au lendemain de l'invasion russe, elle prend sa voiture, avec le plan de se rendre en Ukraine. Mais elle fait demi-tour en Pologne. Sa place s'est pas au front. "Dire je vais en Ukraine, mais je ne suis pas militaire, je ne suis pas médecin, c'est ne rien dire. C'est pour ça que chacun prend sa responsabilité pour faire le mieux possible." Avec ses compatriotes expatriés, elle veut contribuer à l'effort de guerre du mieux qu'elle peut. "On est en contact en continu. Mais c'est pas le temps de rigoler. Nous avons pris un petit peu le rythme militaire." Des SMS télégraphiques, pour acheminer le plus vite possible des denrées et des produits de première nécessité en Ukraine, qui commencent à manquer.

Deux camionnettes pleines de médicament dépêchées en urgence

Trois jours après le début de l'invasion russe, deux camionnettes ont quitté Lyon, direction l'Ukraine. Deux véhicules remplis de médicaments pour les soldats du front, affrétées par la communauté ukrainienne de la région Auvergne-Rhône-Alpes. "Et après la frontière polonaise, explique Sofia, des voitures viennent d'Ukraine vers Kyiv et d'autres villes."

C'était une mission urgente, mais pas inédite. "Pour nous c'est la guerre depuis huit ans, insiste Sofia. On est bien coordonnés, chacun prend sa charge pour être efficace."

Sofia a sollicité l'aide du département de la Loire, de la métropole de Saint-Étienne, de plusieurs associations dans le département. Dans l'attente que des collectes aient lieu, et que des couloirs humanitaires officiels soient mis en place à la frontière ukrainienne, elle commence à stocker des produits pour bébé et des produits alimentaires secs, notamment des conserves.