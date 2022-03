Ukraine : Daria ramènera à Besançon trois amies réfugiées à la frontière polonaise

Une fourgonnette a parcouru plus de 80 kilomètres pour aller chercher trois réfugiées ukrainiennes à la frontière polonaise dans la nuit de ce lundi à mardi. Daria, une Franc-Comtoise d'adoption, a tenu à venir en aide à son amie, sa fille et sa nièce. Ces dernières ont fui Kiev sous les bombes.

Le convoi humanitaire de Besançon ramène au moins trois réfugiées Ukrainennes, c'était d'ailleurs un des souhaits de Stéphane Ravacley, le boulanger qui a lancé ce projet. Dans la nuit de ce lundi à mardi, une des participantes de cette aventure, Daria, Franc-Comtoise d'adoption, a décidé sur une demande de son amie d'aller la chercher à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine. Mais également de ramener sa fille et sa nièce. Toutes trois ont quitté Kiev en début de semaine après un énième bombardement.

Une course de plus de 80 kilomètres le pied sur l'accélérateur

En fin de journée, pendant que le convoi cherchait un endroit pour dormir. Daria a tenu parole et s'en est allé avec trois autres bénévoles vers un camp de réfugiés à la frontière polonaise. Pendant le trajet, il n'y a pas eu de temps à perdre. "C'est long pour elles. Elles ont dû quitter Kiev, prendre un bus et je ne sais quels autres moyens de transport avant de traverser la frontière à pied. Elles nous attendent depuis 7 heures du mati dans le froid", avoue, Daria.

REPORTAGE - Daria va chercher trois amies réfugiées à la frontière Polonaise. Copier

Arrivée sur place, un policier nous a indiqué par où entrer avec la fourgonnette sans demander aucun papier ou justificatif. Une fois le parking passé, des centaines de réfugiés en fil à attendre ou descendre d'un bus.

Des centaines de réfugiés sont en fil devant un grand hangar. - Antoine Laurent

Les réfugiés sont globalement assez calme et surtout, tous très digne. Proche de ces files d'attentes deux braseros, une distribution de soupe qui tombe au bon moment sous ce temp hivernal.

Un enfant Ukrainien se réchauffe les mains. - Antoine Laurent

Au loin, Daria aperçoit son amie d'une quarantaine d'années ainsi que sa fille et sa nièce de 20 ans. "Enfin, enfin, enfin. Ce n'était pas gagné," déclare Daria.

L'émotion a bien évidemment submergée toutes les personnes présentes lors de ce moment. Ensuite, la fourgonnette est repartie tranquillement dans l'auberge occupée par le reste du convoi.

Tous les bénévoles savaient que trois réfugiées allaient arriver, sans se poser de questions, ils leur ont réservé une chambre et acheté de la nourriture. Une fois installé Katia, une des trois réfugiées, âgée de 20 ans, a accepté de raconter une partie de cette fuite de la guerre.

"Je me sens bizarre. Je suis contente d’être ici, mais j’aurais préféré d’éviter cette situation. Je suis contente d’être ici, mais j’aurais préféré d’éviter cette situation. Ça me fait trop mal que ma sœur est restée là-bas et est toujours en danger. Je suis très en colère… Je suis épuisée émotionnellement", lâche-t-elle en toute dignité.

TEMOIGNAGE - La situation de réfugiée est très particulière pour Katia. Copier

Un des moments forts de cette fuite Katia, le raconte avec des yeux humides et un sourire en coin par moment. "Pendant que nous attendions, nous avions très froids et nous nous sommes prises dans les bras. Les larmes coulaient de nos yeux et nous chantions l’hymne de l’Ukraine…"

Elle ne se considère pas comme triste, mais plutôt comme en colère et pleine de haine. Pour autant, son visage s'illumine parfois d'un joli sourire. Étrange ? Pas pour elle.

"J’ai la certitude que tout finira bien. Je crois en l’armée ukrainienne comme jamais ça m’aide pour tenir et sourire. rigolez, continuez de vivre comme avant et nous feront le reste, nous vous protégerons. rigolez, continuez de vivre comme avant et nous feront le reste, nous vous protégerons. Et j’y crois fort en notre armée", déclare Katia.

Ces trois réfugiées seront accueillies par Daria en Franche-Comté.

