Ukraine: deux camions de produits pour animaux au départ de Longvic

Deux camions arrivent ce lundi 21 mars au laboratoire Demavic à Longvic. Ils repartiront chargés de produits destinés aux animaux domestiques ukrainiens restés dans le pays. Le premier partira immédiatement, le second le mardi 22 mars. Il passeront par la Pologne, où une association locale s'occupera de distribuer la marchandise en Ukraine.

Cinquante tonnes de dons au départ de Longvic

Deux semi-remorques sont prévus pour acheminer 50 tonnes de marchandises destinés aux animaux domestiques ukrainiens. Il y a en majorité des croquettes pour chats et pour chiens, mais aussi de la litière pour chats. Une action qui semblait naturelle à François Mestralet, le président du groupe Metavet, a qui appartient le laboratoire: "On s'est demandé ce qu'on pouvait faire nous, en rapport avec notre profession".

Ce n'est pas la première fois que le groupe fait des dons, comme l'explique Olivier Poupon, le responsable de la partie don de l'entreprise: "on essaye de faire des dons tous les ans pour les refuges d'animaux français, mais vu la situation, on s'est concentré aussi sur l'Ukraine". L'équivalent d'un semi-remorque était prévu, mais vu la situation, un second a été ajouté par les équipes du laboratoire.

Une collaboration internationale

Cette action a pu être mise en place grâce à la collaboration avec la Confédération de défense de l'animal, une organisation qui regroupe les refuges indépendants en France. L'organisation s'est chargé de trouver une association polonaise qui réceptionnera ces marchandises et les distribuera en Ukraine. L'association en question, c'est le Cat Club Rozko dans la ville de Lutynia, dans l'Ouest de la Pologne.

Sur place, les produits seront dispatchés dans des petits camions vers l'Ukraine

L'arrivée des camions est prévue mercredi et jeudi en Pologne, la distribution en Ukraine se fera par la suite.