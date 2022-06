Ukraine : deux camions remplis de dons humanitaires partis de la Creuse ce vendredi

Cela fait trois mois que les associations creusoises se posaient la question : comment acheminer l'aide humanitaire vers l'Ukraine en toute sécurité ? Depuis le 24 février, la fédération échange France Ukraine et le Lions club du département de la Creuse recueillent des dons pour les amener aux populations ukrainiennes, qui vivent depuis maintenant plus de trois mois dans un pays dévasté par la guerre. Mais il était jusqu'à maintenant difficile de passer les frontières. Mais une solution a été trouvée !

Deux poids lourds pleins de matériels partis de Guéret

Ce vendredi matin, deux poids lourds sont partis de Guéret, remplis de dons pour venir en aide aux Ukrainiens. Les deux poids lourds sont remplis à ras bord. A l'intérieur, des cartons de vêtements, des médicaments, du matériel médical, des jouets pour enfants.... "C'est le premier aboutissement de tous les dons qui ont été faits par l'immense solidarité des Creusois. Le cheminement a été long pour y arriver", se ravit Jacques Forgeron, le co-président d'échange France-Ukraine.

Ces camions partent trois mois après les collectes en Creuse. Jean-Paul Védrine, le président du Lions club du département, explique ces retards par l'absence de routes sécurisées à l'international. " On a bien vu que, durant les premières semaines du conflit, beaucoup de dons affluaient. Mais malheureusement, certains ne sont pas arrivés à destination, déplore t-il. C'est pourquoi nous, avec le Lions club international, nous avons mis en place un circuit qui est extrêmement sécurisé. Nous savons quelles palettes vont partir d'ici et quelles palettes vont arriver et à quel endroit."

Et pour lui, comme pour la fédération échange France-Ukraine, ces dons sont très attendus. Ce matériel reste nécessaire dans un pays dévasté par la guerre. "On s'aperçoit, en particulier dans les campagnes, qu'il manque de tout, explique Jean Paul Védrine. Donc, même des couvertures, des duvets, des vêtements, quelle que soit la saison, je pense que c'est et ce sera toujours très utile. Ce n'est jamais trop tard parce que malheureusement, on s'aperçoit que ce conflit va durer. "

Tous les cartons n'ont malheureusement pas pu rentrer dans les poids lourds. Un nouveau chargement devrait partir la semaine prochaine de Corrèze. Le matériel restant dans la Creuse y sera ajouté.