Ukraine : élan de solidarité lors d'une collecte à Nancy

Alors que la guerre frappe l'Ukraine depuis six jours, la solidarité s'organise à Nancy. Un point de collecte, situé derrière l'Hôtel de ville recueille des produits de première nécessité. Et en ce premier jour, les Nancéiens se sont montrés généreux.

Des bénévoles trient ces denrées alimentaires non périssables, léguées par les habitants de Nancy.

Sixième jour de guerre en Ukraine et déjà 500 000 réfugiés. La ville de Nancy organise un point de collecte depuis ce lundi 1er mars dans un local de la mairie, derrière la place Stanislas, et ce jusqu'au 3 mars, de 12h à 19h.

Une demi-heure avant l'ouverture de cette initiative humanitaire, les Nancéiens sont déjà nombreux, les bras chargés de cartons. A l'intérieur, des couches, des produits sanitaires, dentifrices, shampoing, boîtes de conserves, gâteaux secs... Alexandra a des cartons plein les bras. Cette professeure d'histoire géographie à l'université de Lorraine a mobilisé toute sa famille pour venir en aide aux Ukrainiens : "La voiture était pleine à craquer, siège rabattu et coffre plein !"

Déjà des dizaines de sacs et de cartons entassés dans le sous sol du local prêté à l'occasion par la mairie de Nancy. © Radio France - Emma Dehoey

Ca pourrait nous arriver, on doit se serrer les coudes !

A 18 ans, Louane est venue pour soutenir l'équipe logistique pour recueillir et ranger les dons. Elle se sent profondément européenne, alors "cet acte de solidarité était tout simplement naturel. C'est aux portes de l'Europe. Ca pourrait nous arriver, on doit se serrer les coudes", témoigne cette jeune femme.

Faire front auprès des Ukrainiens, c'est aussi la volonté de Louise Groyer. Bénévole aux jeunes européens de Lorraine, cette jeune femme est touché du sort de ce peuple. "Je me sens enfin utile ici", avoue, cette étudiante, en train de trier les produits de première nécessité.

Des Nancéiens sont chargés de cartons remplis de produits. © Radio France - Emma Dehoey

Soutien logistique

La logistique, c'est le nerf de la guerre pour cette aide humanitaire. Isabelle Voinson, présidente de l’association "Fleur pour le Liban" apporte un soutien logistique. Cette femme, aux cheveux grisonnants est l'un des maillons de cette chaine de solidarité, en fournissant "cartons bruns, scotch et palette en bois". Du matériel de transport, mais pas que: "nous allons donner des protections pour les personnes âgées, on y pense jamais, mais c'est vital", affirme cette bénévole.

Des brosses à dents, couches, savons ... autant de produits d'hygiènes nécessaires aux Ukrainiens. © Radio France - Emma Dehoey

Ces produits de première nécessité partiront en convoi, dés la fin de cette semaine en Pologne, près de la frontière ukrainienne.

Reportage - Elan de solidarité lors d'une collecte à Nancy Copier