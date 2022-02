Ukraine : "entretien de la dernière chance" entre Macron et Poutine sur fond de tensions extrêmes

Un entretien téléphonique de la dernière chance est prévu ce dimanche entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine pour tenter d'éviter une invasion russe de l'Ukraine, où les tensions sont de plus en plus fortes sur la ligne de front, dans l'est du pays.

Cet entretien entre les présidents français et russe, prévu ce dimanche à 11h (heure de Paris), est maintenu alors même que Kiev appelle désormais ses alliés occidentaux à cesser toute politique "d'apaisement" à l'égard de Moscou, accusé par Washington et Kiev d'avoir massé 150.000 soldats aux frontières orientales ukrainiennes. Après leur rencontre du 7 février à Moscou, cette discussion entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine constitue "les derniers efforts possibles et nécessaires pour éviter un conflit majeur en Ukraine", selon l'Elysée.

Les voyants au rouge

De son côté, la Maison Blanche répète que la Russie peut lancer une attaque sur l'Ukraine "à tout moment". Le président américain Joe Biden doit participer à une rare réunion du Conseil de sécurité nationale consacrée à la crise ukrainienne ce dimanche, quelques jours avant un entretien entre son secrétaire d'État Antony Blinken et son homologue russe Sergueï Lavrov, jeudi 24 février.

Mais les voyants sont désormais au rouge, avec l'Otan qui estime que "tous les signes indiquent que la Russie prévoit une attaque complète" de l'Ukraine. Emmanuel Macron s'était déjà entretenu samedi avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, qui dit ne pas vouloir "riposter aux provocations le long de la ligne de contact". Le président ukrainien lui a "confié de dire à Vladimir Poutine la disponibilité de l'Ukraine à dialoguer", a souligné la présidence française.

"Une action militaire russe contre l'Ukraine porterait la guerre au cœur de l'Europe", a martelé un conseiller présidentiel français, évoquant un risque de conflit "en Ukraine et autour". Il n'y aurait alors "pas d'autre option possible qu'une réaction très forte", a-t-il ajouté.

Des tirs sur la ligne de front

Les séparatistes pro-russes de l'est ukrainien, qui accusent Kiev de vouloir les attaquer, ont annoncé samedi une "mobilisation générale" des hommes en état de combattre, après avoir ordonné l'évacuation de civils vers la Russie voisine. Dans la nuit de samedi à dimanche, les agences russes ont signalé des tirs d'artillerie dans la banlieue de Donetsk, à proximité immédiate de la ligne de front.

Le Kremlin nie toute intention d'attaquer l'Ukraine voisine, que Moscou veut faire revenir dans sa sphère d'influence. Moscou conditionne la désescalade à des "garanties" pour sa sécurité, comme le retrait d'Europe de l'Est de l'infrastructure militaire de l'Otan et l'assurance que l'Ukraine n'adhèrera jamais à l'Alliance atlantique, des demandes inacceptables pour les Occidentaux.

Signe d'inquiétudes croissantes, Berlin et Paris ont appelé samedi leurs ressortissants à quitter l'Ukraine, tandis que la compagnie aérienne allemande Lufthansa a annoncé la suspension de ses vols vers les villes ukrainiennes de Kiev et Odessa à partir de lundi et jusqu'à la fin du mois.