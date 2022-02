Ukraine : "On est prêts à prendre des kalachnikovs pour défendre nos familles", raconte un Isérois à Kiev

Maksym Bukhar a 32 ans. Il est né en Ukraine, mais a vécu une grande partie de sa vie en France. Il a notamment travaillé longtemps en Isère, jusqu'en 2020, année où il est retourné vivre à Kiev. Pour lui, la vie quotidienne dans la ville n'a pour l'instant pas vraiment changé. Il explique qu'il n'y a pas de panique visible dans les rues malgré la détérioration des relations entre la Russie et l'Ukraine.

Les Ukrainiens se préparent

En revanche, il se dit prêt à toutes les éventualités, "on est préparé pour le pire, en espérant pour le mieux". Le franco-ukrainien a tout de même remarqué un changement dans la capitale : il y a davantage de policiers dans les rues ces dernières semaines, signe d'une tension diplomatique grandissante. Bien que la situation reste sous contrôle à Kiev, Maksym sent qu'il y a une volonté et une détermination chez ses compatriotes à protéger les siens, lui le premier. "On est prêt à prendre des kalachnikovs et à protéger nos familles, explique-t-il. Il est hors de question de partir. Si tout le monde part, qui va rester ? Ça suffit, ça dure depuis 8 ans, on n'a plus rien à perdre."

Un conflit qui dure depuis 2014

Les tensions restent dans les sujets de conversations à Kiev. "Il y a une certaine tension palpable oui, on peut bien toucher les cercueils des dizaines de personnes qui sont morts chaque jour à l'est de l'Ukraine, raconte le franco-ukrainien. Mais c'est vraiment très difficile à comprendre du côté européen, parce que l'Europe commence seulement à se réveiller. Tout a démarré en 2014, donc c'est déjà un peu trop tard." Maksym espère que le dialogue diplomatique fera son œuvre. Cependant, il estime que "pour Poutine, cette diplomatie n'empêchera pas la violence".

Il est surtout conscient qu'il ne peut pas prédire l'avenir. "Je ne sais pas de ce qu'il se va se passer demain ou après-demain, réalise-t-il. Par contre, si les Russes viennent en Ukraine, qu'est-ce que l'on va faire ? On va protéger. Comment on va réagir ? On verra. Le peuple ukrainien est vraiment très uni pour protéger le pays. En réalité, il n'y a qu'une seule question : qu'est ce que l'on fait ? Et bien, on protège, on ne panique pas et on ne se casse pas."