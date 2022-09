Ukraine : jusqu'à dix ans de prison pour les Russes qui refusent de combattre, selon un nouvel amendement

C'est un tour de vis supplémentaire pour mater les éventuels rebelles. Alors que mercredi, Vladimir Poutine a décrété la mobilisation partielle de 300.000 réservistes en Russie pour partir combattre en Ukraine, des images de Russes fuyant le pays ou de femmes et enfants en pleurs au moment des adieux ont fait le tour du monde. Dans plusieurs villes du pays, des manifestations ont éclaté, aves des arrestations à la clé. Ce samedi, le président russe a signé des amendements prévoyant jusqu'à 10 ans de prison pour les militaires qui refusent de combattre.

Sont concernés les soldats qui désertent, se rendent "sans autorisation" à l'ennemi, refusent de combattre ou désobéissent aux ordres en période de mobilisation, comme c'est le cas actuellement.

Au moment où Moscou cherche par tous les moyens à recruter plus d'hommes pour aller au front en Ukraine, Vladimir Poutine a également signé samedi une loi qui facilite l'accès à la nationalité russe pour les étrangers s'engageant dans l'armée. Selon cette loi, les étrangers qui rejoignent l'armée pour une durée d'au moins un an pourront demander la nationalité, sans avoir à justifier des cinq ans de résidence sur le territoire russe normalement requis. Cette mesure semble s'adresser en premier lieu aux immigrés issus des ex-républiques soviétiques d'Asie centrale, qui occupent dans les grandes agglomérations, comme Moscou, les métiers les plus pénibles.