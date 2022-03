Ukraine : l’appel d’un médecin d’Auray aux particuliers et entreprises bretonnes

Tout juste rentré d’un convoi humanitaire de bénévoles qui a ramené à Trégunc 15 réfugiés ukrainiens dont 9 enfants, le Dr Eric Henry d’Auray lance un appel pour trouver des chauffeurs et aussi des entreprises qui pourraient fournir véhicules, cartes essence et dons pour d'autres allers-retours.

C’est un habitué des organisations médicales. Ancien président du syndicat des médecins libéraux, le Dr Eric Henry a aussi créé la maison de santé de la gare d’Auray et entre autres préside l’association nationale SPS pour soins aux professionnels en santé. Quand il y a deux semaines, il apprend que des bénévoles bretons sont allés chercher des réfugiés à la frontière entre l’Ukraine et la Pologne, il craque. « J’ai pleuré comme un gosse et me demandant ce que je faisais là ! J’ai appelé l’association secoutourisme qui les avait ramenés à Trégunc (Finistère) et je leur ai dit : je veux partir avec ma voiture et je finance tout » Deux jours après il est sur la route dans un convoi hétéroclite de deux campings cars, deux camionnettes, un petit fourgon 9 places et son break Opel chargés d’aide humanitaire.

L'équipe du convoi humanitaire breton en route vers la frontière ukrainienne © Radio France - Eric Henry / DR

Direction Przemysl, là où arrivent de nombreuses familles ukrainiennes fuyant la guerre. « On a déchargé les véhicules et appris que les réfugiés que l’on devait initialement ramener étaient montés dans un bus, alors nous sommes allés à la gare avec une pancarte indiquant la France comme destination ». 3 familles sont candidates. 15 personnes, 9 enfants. « C’est très bien organisé, serein. Chaque personne a un bracelet qui sert de badge, les chauffeurs aussi. Quand on emmène quelqu’un on rapproche les badges, c’est traçable ».

Une pause en Pologne sur la route du retour © Radio France - Eric Henry / DR

3 jours de route retour

Commence le long chemin du retour. Dans sa voiture, une mère et ses enfants. « Ils ont dormi tout le temps. Ils avaient mis 10 jours à traverser l’Ukraine, étaient restés je ne sais combien de temps à la frontière. Ils étaient épuisés. On a vu ces gens s’ouvrir tout doucement au cours du trajet. Ça a permis de les faire repasser dans un monde à peu près normal. Je dis bien à peu près. » Arrivés lundi 21 mars au soir à Trégunc, tous sont aujourd’hui logés dans des familles d’accueil en Sud Bretagne. « On a prévu de se revoir dimanche autour d’un grand barbecue ».

Un appel aux dons

Vient alors la question de la suite. Le bouillonnant docteur veut y retourner et lance un appel. « Que ceux qui sont volontaires pour être chauffeurs et donner 5 jours de leur vie lèvent la main. Il nous faut aussi d’autres familles pour accueillir ces réfugiés. Et nous recherchons des entreprises pour nous fournir gracieusement des fourgonnettes 9 places avec des cartes essence pour faire les pleins. Enfin quelques dons pour les hôtels et la nourriture ». Le contact est celui de l’association agrée sécurité civile secoutourisme ou par sms au 06 80 25 13 12 . D'autres convois sont prévus fin mars et en avril.