Ukraine : coupure totale de courant à la centrale nucléaire de Zaporijjia, le personnel victime de tortures

Un niveau d'inquiétude supplémentaire a été franchi par l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) au sujet de la centrale nucléaire de Zaporijjia, ce vendredi. L'AIEA fait état d'une "coupure totale de courant" dans la ville d'Energodar, où est située la centrale, une situation qui "compromet la sécurité des opérations".

"C'est totalement inacceptable. Cela ne peut pas continuer", a déclaré dans un communiqué le directeur général, Rafael Grossi, appelant à "cesser immédiatement les bombardements dans la zone". Depuis des semaines, la confusion règne autour de la plus grande centrale d'Europe, occupée par les Russes, qui a été touchée par de multiples frappes dont Kiev et Moscou s'accusent mutuellement.

"L'infrastructure électrique alimentant la ville a été détruite par des frappes au niveau de la centrale thermique, provoquant une coupure totale d'eau et d'électricité", a expliqué M. Grossi, informé par les deux experts de l'instance onusienne présents sur place. "Etant donné l'intensification des bombardements qui sont incessants, il est peu probable qu'il soit possible de rétablir une alimentation hors site fiable pour la centrale", a ajouté le chef de l'AIEA, qui s'est rendu sur le site début septembre.

Des générateurs de secours au diesel

Dans ces conditions, l'opérateur ukrainien Energoatom "envisage de fermer le seul réacteur en fonctionnement", qui produit pour l'heure l'électricité nécessaire pour le refroidissement du combustible nucléaire et la sécurité du site. Le cas échéant, l'ensemble des systèmes de la centrale devront s'appuyer sur des générateurs de secours fonctionnant avec du diesel, avertit l'agence basée à Vienne.

Quelques jours après un rapport alarmiste, Rafael Grossi réitère son inquiétude : "C'est une situation insoutenable et de plus en plus fragile". Dans le communiqué, il appelle de nouveau à la mise en place d'une zone de sécurité autour de la centrale.

Tortures, passages à tabac et enlèvements du personnel

Par ailleurs, le patron de l'opérateur ukrainien de la centrale nucléaire de Zaporijjia, Petro Kotine, a dénoncé auprès de l'AFP, ce vendredi également, des exactions perpétrées par les forces russes sur le personnel, évoquant des tortures, meurtres et enlèvements. "Avec l'occupation, un régime de harcèlement policier du personnel a été progressivement mis en place. La situation est aujourd'hui très difficile avec des tortures, des passages à tabac, des enlèvements", a déclaré Petro Kotine, patron d'Energoatom, dans une interview à l'AFP.

Selon lui, deux personnes ont notamment été "battues à mort" par les forces russes depuis le mois de mars. "Un plongeur a été capturé, puis il s'est retrouvé à l'hôpital inconscient. Il est mort trois heures plus tard", tandis qu'un bombardement a tué un autre employé et un conducteur, poursuit-il. "Les Russes recherchent les pro-ukrainiens sur place et les persécutent. Les gens sont psychologiquement brisés", explique M. Kotine, à la tête de la compagnie publique Energoatom, qui gère les centrales ukrainiennes. "Nous ne savons pas où se trouvent une dizaine de personnes, elles ont été emmenées et depuis, nous n'avons aucune information sur leur localisation", poursuivit-il. M. Kotine considère que ses 200 employés sont "en captivité".

Les troupes russes ont pris début mars le contrôle de la centrale comptant six réacteurs nucléaires d'une puissance de 1.000 mégawatt chacun et qui produisait 20% de l'électricité ukrainienne avant l'invasion russe.