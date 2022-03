Ukraine : la Fédération des Chasseurs des Landes collecte des vêtements de camouflage

"On recherche des vêtements discrets et solides", précise le directeur de la fédération des chasseurs des Landes. Il répond ainsi à l'appel de l'association Ocalenie, qui veut aider directement la résistance ukrainienne dans la guerre qui l'oppose à la Russie.

Chasseurs, ouvrez vos armoires !

Pour la bénévole landaise à l'origine de l'appel, l'armoire des chasseurs est l'endroit idéal pour trouver des équipements adaptés à une telle situation. "Ils n'ont pas suffisamment d'uniformes, ils n'ont pas suffisamment de gilets par balles, ils n'ont pas suffisamment de casques, de chaussures de marche... Hier, ils m'ont appelé en disant qu'on pourrait rajouter des dessous thermiques parce que la température a chuté. C'est nécessaire pour qu'ils puissent combattre dans des conditions à peu près correctes. C'est ce qui manque terriblement. Et donc, les chasseurs sont sollicités pour ça puisqu'ils ont du matériel comme celui-ci", explique Eva Dzueduszycki.

Habitante de Saint-Pierre-du-Mont, la membre de l'ONG est convaincue que les vêtements des chasseurs Landais peuvent être très utiles. "Je suis d'une famille de chasseurs donc je sais qu'on en a tous dans les placards. Entre les vêtements qui ne nous vont plus, ceux qu'on ne porte jamais... ou ces gants trop chauds, pas forcément adaptés à notre climat. Tout ce matériel-là peut énormément aider. Bien entendu, il faut qu'il soit en parfait état parce qu'on n'a absolument pas les conditions et les possibilités de réparer quoi que ce soit." En revanche, il faut éviter les tenues fluo.

Un médicament sauve une personne. Un groupe électrogène peut en sauver des dizaines

En plus de vêtement, Eva Dzueduszycki cherche également des groupes électrogènes. "C'est pour les hôpitaux de campagne. On a reçu des blocs de réanimation, on a reçu des blocs opératoires de campagne. Il y a eu des dons fabuleux, mais si on n'a pas d'électricité, on ne peut pas les faire tourner. Donc, _c'est indispensable de trouver des groupes électrogènes diesel_, il n'y a plus d'essence là-bas, donc uniquement diesel. C'est vrai que ça a de la valeur et je comprends qu'on puisse avoir du mal à s'en défaire parce que ça coûte 200 à 300 euros et qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Mais vraiment, les groupes électrogènes peuvent sauver plusieurs vies. Un médicament sauve une personne. Un groupe électrogène peut en sauver des dizaines." Pour donner des vêtements adaptés, vous pouvez joindre la fédération de chasse via l'Association Communale de Chasse Agréée (ACCA).