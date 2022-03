Ukraine : la solidarité s'organise dans le Roannais

Le Roannais s'organise pour aider les refugiés ukrainiens. Les maires des 85 communes du nord du département de la Loire se sont réunis pour décider d'une action commune et concertée. Ils ont commencé à recenser les logements vacants qui pourraient accueillir des réfugiés.

Pour le maire de Roanne, Yves Nicolin, accueillir des réfugiés en provenance d'Ukraine est un devoir, "un devoir parce que c'est un pays ami, c'est un pays quasiment européen, on est à 1.500 km de Strasbourg, cela pourrait nous arriver, directement. Ce sont des familles qui sont jetées sur les routes alors qu'elles étaient encore, il y a quelques jours, chez elles, tranquillement, elles travaillaient, les enfants allaient à l'école, bref, elles avaient une vie comme la notre. Et elles se retrouvent aujourd'hui à partir avec une valise, voire même des fois moins que ça, pour pouvoir tout simplement se mettre en sécurité. Donc notre devoir c'est d'accueillir ces familles dans de bonnes conditions".

Recensement des logements

70 logements environs ont déjà été proposés dans le Roannais par les bailleurs sociaux. Certaines communes qui sont propriétaires d'appartements vont également les mettre à disposition. Du coté du privé, les agences immobilières vont être sollicitées pour recenser des logements vacants sur la base de volontariat. Et puis, un appel va être lancé aux hébergeurs touristiques pour identifier des logements temporaires.

Un fond de solidarité

Pour équiper ces logements, vides la plupart du temps, il faut de l'argent. Chacune des 85 communes du Roannais s'est engagée à verser 1 euro par habitant. Ce qui représente une enveloppe globale de 160.000 euros qui doit être gérée par le CCAS de Roanne. Et qui doit notamment permettre d'acheter des meubles et des vivres pour équiper les logements.

Un site internet pour identifier les propositions de dons ou d'aide

Dans les prochains jours, un site web roannais-ukraine.fr doit être mis en ligne pour recueillir les propositions d’aide de la part de particuliers, en terme d'accueil, de dons ou de service de traduction.

Des bus pour aller chercher des réfugiés

Et puis, la Ville de Roanne est jumelée avec les communes de Legnica en Pologne et Piatra Neamt en Roumanie qui accueillent actuellement des réfugiés ukrainiens. "Certains veulent venir en France, explique Yves Nicolin, donc il n'est pas impossible que dès cette fin de semaine nous puissions envoyer des bus pour aller chercher ces familles et permettre ainsi à ces deux villes d'accueillir d'autres personnes qui vont prendre la place de celles qui vont venir chez nous".