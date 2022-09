Ukraine : la Turquie propose une médiation pour résoudre la crise autour de la centrale de Zaporijjia

Après avoir joué un rôle dans l'accord trouvé entre la Russie et l'Ukraine sur les exportations de céréales ukrainiennes par la mer Noire, la Turquie propose une médiation pour aider à résoudre la crise sur la centrale ukrainienne occupée de Zaporijjia. La proposition a été faite ce samedi 3 septembre par le président turc Recep Tayyip Erdogan à son homologue russe Vladimir Poutine.

La centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjia, occupée par les troupes russes, est la plus grande d'Europe. Le site, au Sud Ouest du pays, a été bombardé à plusieurs reprises. Des attaques dont s'accusent mutuellement l'Ukraine et la Russie et qui provoquent des inquiétudes à l'international. "Nous sommes inquiets, nous ne voulons pas d'un nouveau Tchernobyl", déclarait notamment le président turc Erdogan mi-août, lors d'une rencontre avec son homologue Ukrainien à Lviv.

L'"intégrité physique" de la centrale occupée a été "violée", selon l'AIEA

Arrivée le jeudi 1er septembre, une équipe d'experts de la délégation de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a pu examiner la centrale nucléaire et évaluer les risques de catastrophe nucléaire. L'"intégrité physique de la centrale" nucléaire "a été violée à plusieurs reprises" et cela ne "peut pas continuer à se produire", déclarait ensuite Rafael Grossi, le directeur de l'AIEA, précisant qu'un groupe d'experts allait rester sur site "jusqu'à dimanche ou lundi pour continuer l'évaluation".

Ce vendredi 2 septembre, l'Ukraine indiquait avoir frappé une base russe à Energodar, non loin de la centrale, d'où elle accuse la Russie d'avoir retiré ses armements avant cette inspection. La Turquie entretient de bonnes relations tant avec Moscou que Kiev. Ankara a fourni à l'Ukraine des drones militaires, mais a refusé de se joindre aux sanctions occidentales décrétées contre la Russie après l'invasion de l'Ukraine.