Ukraine : le dernier réacteur de la centrale nucléaire de Zaporijjia mis à l'arrêt

Le sixième et dernier réacteur en fonctionnement de la centrale nucléaire de Zaporijjia a été déconnecté du réseau électrique annonce ce dimanche l'opérateur ukrainien Energoatom. La plus grande d'Europe est occupée par les forces russes depuis le début de la guerre.

L'Ukraine a annoncé ce dimanche 11 septembre la mise à l'arrêt du dernier réacteur en fonctionnement de la centrale nucléaire de Zaporijjia. Selon le communiqué de l'opérateur Energoatom, "l'unité numéro 6 a été déconnectée du réseau électrique (...) des préparatifs sont en cours pour son refroidissement".

Zaporijjia est la plus grande centrale nucléaire d'Europe. Elle est occupée par les forces russes depuis le début de la guerre et elle est régulièrement menacée par des bombardements. Vendredi, l'Agence internationale de l'énergie atomique avait exprimé une nouvelle fois son inquiétude, relevant la "coupure totale de courant" qui frappait la ville d'Energodar, où est située la centrale.

Le mise à l'arrêt : "l'état le plus sûr" pour le réacteur selon l'opérateur ukrainien

Le dernier réacteur de la centrale fournissait l'électricité pour le refroidissement du combustible nucléaire et donc pour le maintien en sécurité du site. Energoatom affirme que l'arrêt à froid réalisé dans la nuit constitue "l'état le plus sûr" pour le réacteur. La décision a été prise grâce au rétablissement de l'approvisionnement électrique extérieur du site, indique encore l'opérateur.

Si les lignes de transmission qui relient la centrale de Zaporijjia au système électrique sont à nouveau coupées à cause des combats, "les besoins internes (du site) devront être assuré par des générateurs fonctionnant avec du diesel", avertit Energoatom. Et ce risque "reste élevé" selon l'entreprise.

Comme le fait l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) depuis des semaines, Energoatom réitère dans son communiqué, l'appel à l'établissement d'une zone démilitarisée autour de la centrale, seul moyen selon l'opérateur d'en assurer la sécurité.

L'Ukraine revendique des progrès militaires au sud et à l'est

Sur le front militaire, au 200e jour du conflit, les forces ukrainiennes annoncent des avancées au sud et à l'est du pays. Ce dimanche, la contre-offensive contre les forces russes aurait permis de reprendre le contrôle de villes et de villages autour de la ville d'Izioum, affirme Kiev.

Samedi, l'Ukraine a annoncé avoir repris "2.000 km de territoire" à la Russie depuis début septembre. Les forces ukrainiennes affirment qu'elles sont entrées dans la ville de Koupiansk, qui se trouve sur des routes d'approvisionnement de l'armée russe. Moscou annonce de son côté retirer des troupes de cette zone pour "renforcer" plus au sud la région séparatiste prorusse de Donetsk.