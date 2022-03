Ukraine : le PSG suspend jusqu'à la fin de la saison son partenariat avec un sponsor russe

NATALIA SELIVERSTOVA / SPUTNIK / SPUTNIK VIA AFP

Parmi les 29 sponsors que compte le Paris Saint-Germain, un seul est russe. Fonbet, numéro un des paris en ligne en Russie, a signé fin 2019 un partenariat régional jusqu'en 2023 avec le PSG. Autrement dit, un partenariat secondaire qui ne porte que sur le territoire russe et sur l’ensemble des territoires de l'ex Communauté des Etats Indépendants (CEI).

Suite à l'invasion russe en Ukraine qui a débuté le 24 février dernier, le PSG vient de décider de suspendre ce partenariat, dans un premier temps jusqu'à la fin de saison. Contacté par France Bleu Paris, le club parisien a précisé "nous avons mutuellement convenu avec notre partenaire régional FONBET de suspendre notre accord jusqu'à la fin de la saison."

Le PSG est le troisième club européen a suspendre son partenariat avec la société Fonbet après le Milan AC et le Real Madrid.

Homepage du site internet de Fonbet en Russie © Radio France - Sylvain Tronchet

Quid de l'Academy PSG à Moscou

Outre Fonbet, le PSG a un autre lien avec la Russie via son Academy basé à Moscou (*). Implantée depuis 2019, cette academy accueille cette saison 500 enfants entre 3 et 17 ans (**). Renseignement pris, le franchisé n'a aucun lien avec le gouvernement russe. Le club a donc pris la décision de maintenir pour l'instant l'activité de cette academy située près du célèbre Stade Loujnik : "Nous n'avons trouvé aucune raison d'interrompre notre travail avec notre partenaire local pour l'Académy du PSG en Russie. Nous poursuivons notre travail pour les enfants de l'Academy avec ce partenaire de longue date et restons attentifs aux mesures qui pourraient être prises."

(*) Le PSG n'est pas le seul club européen à avoir des académies en Russie : le FC Barcelone, La Juventus Turin ou encore l'Inter Milan

(**) il y a 152 Academys PSG dans le monte, elle sont répartis dans 17 pays