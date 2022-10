Ukraine : les exportations de céréales bloquées, la Russie accusée de faire peser un risque de famine

La Russie a suspendu ce samedi l'accord sur les exportations de céréales des ports ukrainiens, vitales pour l'approvisionnement alimentaire mondial. Moscou assure que cette décision a été prise après une attaque de drones sur ces navires. Mais cette décision est fustigée par Kiev, les États-Unis, l'Union européenne. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, se dit lui "profondément préoccupé" et assure être engagé dans "d'intenses consultations" afin que la Russie revienne sur sa décision. Que contient cet accord ? Pourquoi la Russie a t-elle décidé de le suspendre ? France Bleu fait le point.

Que contient cet accord ?

Cet accord sur les exportations des céréales ukrainiennes a été signé en juillet dernier entre la Russie et l'Ukraine pour débloquer les exportations de céréales face à la flambée des prix alimentaires et aux risques de famines dans le monde. Il avait été âprement négocié depuis le mois d'avril et avait été signé par le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres, les ministres turc et russe de la Défense et le ministre ukrainien des Infrastructures. Russes et Ukrainiens s'étaient engagés à respecter un couloir de navigation sécurisé à travers la mer Noire, exempt de toute activité militaire.

Le texte prévoyait aussi l'inspection des navires transportant les céréales, une exigence de Moscou qui voulait s'assurer qu'ils ne délivrent pas simultanément des armes à l'Ukraine. Ces inspections se faisaient en Turquie qui dispose de deux importants ports de commerce, à l'entrée du Bosphore (Haydarpasa) et sur la mer de Marmara (Ambarli). L'accord céréalier a permis l'exportation de millions de tonnes de céréales coincées dans les ports ukrainiens depuis le début du conflit en février. Au moment de la signature de l'accord, le Programme alimentaire mondial de l'Onu évaluait à environ 47 millions le nombre de personnes dans le monde souffrant de "famine aiguë", l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février ayant accentué les pénuries.

Pourquoi la Russie a-t-elle décidé de le suspendre ?

La Russie a suspendu ce samedi l'accord sur les exportations de céréales pour une période indéterminée. Moscou assure que cette décision a été prise après une attaque de drones sur ces navires. Selon les autorités russes, l'attaque a eu lieu au petit matin samedi ave_c "neuf véhicules aériens sans pilote et sept drones maritimes autonomes"_, provoquant des "dégâts mineurs" sur un navire dragueur de mines et sur le barrage de confinement de la baie de Sébastopol, au bord de la mer Noire. Moscou impute cette attaque à l'Ukraine et à la Grande-Bretagne. "La préparation de cet acte terroriste et la formation du personnel militaire du 73e centre ukrainien des opérations maritimes spéciales ont été menées par des spécialistes britanniques basés à Otchakov, dans la région de Mykolaïv en Ukraine", a indiqué le ministère russe de la Défense sur Telegram. Face à ces accusations, la Défense britannique a réagi en dénonçant de "fausses informations" destinées à "détourner l'attention".

Peu avant l'annonce de la suspension de l'accord céréalier, le ministre russe de l'Agriculture avait une nouvelle fois critiqué le texte, accusant les pays de l'UE de s'accaparer les exportations ukrainiennes devant revenir aux pays pauvres. Ces allégations avaient précédemment été démenties par le centre de coordination situé en Turquie. "L'accord sur les céréales, malheureusement, non seulement n'a pas permis de résoudre les problèmes des pays dans le besoin, mais les a même aggravés dans un certain sens", a déclaré Dmitri Patrouchev.

Que répond l'Ukraine ?

L'Ukraine a dénoncé "un faux prétexte" et appelé à faire pression pour que la Russie "s'engage à nouveau à respecter ses obligations" pour cet accord conclu en juillet sous égide de l'ONU et de la Turquie. Dans sa vidéo quotidienne postée sur internet, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé "que cette décision ne datait en fait pas d'aujourd'hui". "La Russie a commencé à aggraver la pénurie mondiale de nourriture en septembre, quand elle a commencé à bloquer les mouvements des navires transportant nos productions agricoles", a-t-il affirmé. "Il s'agit d'une intention transparente de la Russie de faire peser à nouveau le spectre d'une famine à grande échelle en Afrique et en Asie", a-t-il ajouté. Selon lui, au moins 176 navires transportant plus de deux millions de tonnes de céréales étaient déjà bloqués par Moscou. "Une réponse internationale vigoureuse est nécessaire. Au niveau de l'ONU et en particulier au niveau du G20", auquel la Russie ne devrait plus être admise, a-t-il ajouté.

La Russie accusée de faire peser un risque de famine

L'Union européenne "exhorte la Russie à revenir sur sa décision" de suspendre l'accord sur les exportations de céréales des ports ukrainiens, vitales pour l'approvisionnement alimentaire mondial, a déclaré dimanche dans un tweet le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell. Cette décision "met en danger la principale voie d'exportation de céréales et engrais dont on a besoin pour répondre à la crise alimentaire mondiale provoquée par la guerre" en Ukraine, a-t-il insisté. Dès samedi, le président américain Joe Biden avait dénoncé une décision "scandaleuse" de la Russie susceptible d'accentuer les risques de famine dans le monde.

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est dit "profondément préoccupé" par la situation. Il dit être engagé dans "d'intenses consultations" afin que la Russie revienne sur sa décision et a décidé, de ce fait, de reporter d'une journée son départ en vue de participer au sommet de la Ligue arabe à Alger mardi, a ajouté le porte-parole Stéphane Dujarric. Selon le communiqué de l'ONU, le secrétaire général continue à travailler "au renouvellement de l'accord et sa pleine mise en œuvre afin de faciliter l'exportation de nourriture et de pesticides d'Ukraine, ainsi qu'à la levée des obstacles restants à l'exportation de céréales et de pesticides russes".

Vers une envolée des prix des céréales ?

Les cours à terme du blé devraient bondir lundi à l'ouverture des marchés, estiment plusieurs analystes. Les marchés du blé sont très sensibles depuis le début aux nouvelles concernant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les deux pays figurant parmi les principaux exportateurs de blé du monde. L'Ukraine est aussi un grand exportateur de maïs. Le retour au calme relatif sur le marché du blé risque d'être remis en cause ce lundi à Chicago comme à Paris , les deux marchés à terme les plus actifs pour le blé. "L'effet d'annonce est dans tous les cas haussier et le début de la semaine prochaine sera très probablement haussier, tout simplement parce qu'on va avoir de moins en moins de grain qui va sortir d'Ukraine", a déclaré Arthur Portier, du cabinet de conseil spécialisé Agritel.

Carlos Mera, responsable des marchés de matières premières agricoles chez Rabobank, estime que les contrats à terme sur le blé pourraient bondir de 5% à 10% mais que cette réaction pourrait être de courte durée, le retrait de Moscou ayant été en partie anticipé et la Russie ayant accru ses exportations. "Les exportations depuis la Russie sont en augmentation donc la disponibilité à court terme pourrait venir de là au lieu de la mer Noire", dit-il.